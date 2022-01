Serie D, Leon: nuovo acquisto per la difesa di Mister Motta

Con l'inizio dell'anno nuovo la società dell'Ac Leon Monza e Brianza ha deciso di rinforzare il reparto difensivo con un nuovo innesto: stiamo parlando di Marco Rondelli proveniente da un'altra società militante in Serie D, stiamo parlando del Villa Valle.

Per Rondelli, classe '94, si tratta di un ritorno in Brianza dopo l'esperienza avuta con la Folgore Caratese dal 2014 al 2016. In serie D ha vestito anche le maglie di RapalloBogliasco, Scanzorosciate, Legnano, Ponte S. Pietro e Milano C.

Insomma, un nuovo innesto di esperienza che può aiutare la difesa della formazione brianzola.