Serie D, sconfitta per la Leon contro la Castellanzese

La Castellanzese si rende insidiosa nei primi minuti: corner di Ferrandino, testa di Mazzola, la sfera termina a lato della porta difesa da Martignoni. Al quarto d’ora Micheli cerca e trova Chessa che trova anche la rete, ma viene fermato per fuorigioco. Al 24′ dopo un'azione prolungata la Leon si rende pericolosa con un gran bel tiro di Achenza che impegna parecchio il portiere neroverde. Alla mezz’ora la Castellanzese ritorna in avanti con Chessa che innesca Ferrandino: parabola perfetta ma la sfera finisce poco sopra la traversa. Al 36′ Chessa conquista un penalty e proprio il numero 7 dagli 11 metri realizza l’1-0, Ma Bonseri dopo nemmeno 45 secondi rimette tutto in equilibrio battendo Cincilla.

Al rientro in campo la formazione di Motta riparte subito aggressiva. La Leon sfiora il vantaggio: Zazzi dalla sinistra crossa in area, ci arriva Bonseri che però non riesce ad agganciare e centrare la porta. Cambio di fronte, punizione battuta da Chessa, ci arriva Colombo ma il pallone finisce fuori dallo specchio della porta di Martignoni.Al 15′ ancora Marzullo atterra Chessa ed è per l’ennesima volta penalty: 2-1 Castellanzese. Al 22′ ancora Chessa vicino alla tripletta ma Martignoni respinge, sulla ribattuta Mandelli spara addosso all’estremo difensore brianzolo. La Leon prova a cercare una reazione con i vari cambi effettuati ma la Castellanzese si chiude tutta nella propria metà campo e non lascia spazi dove poter fare del male. Negli ultimi minuti di gioco arriva l'occasione per la Leon. Ronchi prende palla sulla fascia, passa a Bonseri che si coordina e calcia. Ma il suo pallone rimane troppo centrale ed è di facile presa per Cincilla.

Appuntamento ora a mercoledì per la gara contro il Brusaporto