Serie D: Sconfitta per la Vis Nova Giussano nel recupero della prima giornata

Ancora una sconfitta per la Vis Nova Giussano che ha perso il recupero della prima giornata,sospesa per maltempo. A vincere è il Breno per 2-1.

Si è disputato ieri il recupero della prima giornata tra Vis Nova Giussano e Breno. La gara, che si era disputata in parte il 19 settembre, era stata sospesa a causa del maltempo al minuto 18 del primo tempo con il vantaggio degli ospiti del Breno, grazie al gol di Triglia. Dopo la sconfitta con la Castellanzese, la Vis Nova Giussano incappa in un altro passo falso allo “Stefano Borgonovo” contro il Breno soccombendo per 2-1.



I monzesi trovano il pareggo al 39’ del primo tempo con un bel gol di Cazzaniga. Ma nella ripresa sono stati puniti al 14’ con un gran tiro da trenta metri ad opera di Ciucciù che si è infilato nel sette. Pallone imprendibile per il numero uno neroverde Ferrara. Ottima prestazione proprio del portiere della Vis Nova che alla fine del primo tempo aveva annullato e bloccato un calcio di rigore, causato proprio da lui, ai danni di Triglia. La partita è stata combattuta e ricca di nervosismo, tanto che è arrivata l'espulsione per l’allenatore brianzolo Marco Caddeo nella seconda partre della ripresa. Il Vis Nova ha mostrato ancora una volta di non essere incisiva davanti all'area di rigore.

Ora domenica 3 ottobre, alle 15, il Vis Nova cercherà di uscire da questa piccola situazione di crisi e dovrà affrontare in casa, al centro sportivo Stefano Borgonovo, il Legnano. Una squadra che è in grande forma e si presta a diventare la formazione da battere.

MARCATORI: 1' pt A. Triglia (B), 39' pt M. Cazzaniga (V), 14' st A. Cicciù (B)

AMMONITI: L. Ferrara (V), S. Molteni (V), M. Gasperoni (B), M. Pelamatti (B), A. Cicciù (B), D. Tanghetti (B), G. Sampietro (B)