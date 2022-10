Tutte le strade chiuse per la terza edizione regionale del trofeo di handbike

L'amministrazione comune di Muggiò ha reso noto che per motivi di sicurezza stradale e per consentire il regolare svolgimento della gara di handbike di domenica 30 ottobre 2022, sarà interdetta la circolazione veicolare lungo il percorso, dalle 9 alle 12,30.Nella circostanza non sarà possibile accedere o uscire con i veicoli dalle private abitazioni ricadenti lungo il percorso specificato o poste nelle vie interne al circuito. La manifestazione sportiva è stata organizzata in collaborazione con Mtb Lissone e Aido.

Le vie chiuse la mattina del 30 ottobre

Il circuito cittadino della gara ciclistica si svolgerà da piazza Matteotti, comprenderà pazza 9 Novembre 1989, via San Rocco, via I Maggio, via Casati (nel tratto compreso tra via Verdi e via Galvani), via Galvani (nel tratto compreso tra via Edison e via Casati), via Casati (tra via Casati e via Libertà), via Libertà (tra via Casati e via da Vinci), piazza Garibaldi, via Cavour, piazza Matteotti.

Il programma

Alle 9 ritrovo e iscrizioni presso il portico di Villa Casati, (in piazza Matteotti, 1). Alle 10,15 apertura del circuito con giro pre-gara dei bambini di Lissone Mtb con partenza da piazza Matteotti. Alle 10,30 Giro di ricognizione degli atleti - partenza da piazza Matteotti. La partenza è poi prevista alle 11 da piazza Matteotti e la conclusione è stimata per le 12,45 quando avranno luogo le premiazione degli atleti al parco di Villa Casati.