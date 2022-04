B1: Busnago cede sotto i colpi di Lecco ma può ancora sperare nella salvezza diretta

Nulla da fare nel penultimo turno del campionato di B1 di volley femminile (girone B), per la Dolcos Busnago allenata da Mario Motta e Sara Ouarga, superata in trasferta dalla Pallavolo Picco Lecco, seconda forza del girone e in piena in corsa per il primo posto, nel recupero della terza giornata di ritorno.

Le leonesse sono riuscite solo in parte a contrastare le più quotate avversarie, cedendo in tre set. Questo il commento di coach Motta a fine match: “Partita che si è rivelata sopra le nostre possibilità, ma abbiamo lottato bene sui singoli punti e scambi, mostrando competitività contro una squadra che ha vinto 16 volte 3-0. Una buona notizia dagli altri campi: abbiamo la certezza dei play-out e settimana prossima giocheremo per la salvezza diretta. Abbiamo ancora molto da lavorare”.

Prossimo impegno sabato 30 aprile alle 21:00 al PalaBusnago contro Cbl Costa Volpino, terza forza del campionato, ancora in corsa per i play-off. Il tabellino del match:

PICCO LECCO-DOLCOS BUSNAGO 3-0 (25-21, 25-16, 25-19)

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani, Ratti, Marsengo, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Zingaro. All. Milano

BUSNAGO: Erba, Fenzio, Pistocchi, Cornelli, Sarti, Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Gugliemi, Foscari. All. Motta