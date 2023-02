B1. Concorezzo ci mette l’anima contro la Pro Patria ma deve accontentarsi di un solo punto

Una sconfitta al tie-break che certifica che la Robosystem Concorezzo c’è. La formazione brianzola sta dando più di un segnale di vita nelle ultime gare del campionato di B1 e, dopo aver strappato un set alla vicecapolista Legnano la settimana scorsa, ieri ha conquistato un buon punto per la corsa salvezza. Non mancano però i rimpianti visto l’andamento del match, un’incertezza che non era così scontata visto che le ragazze di coach Angelescu hanno affrontato la terza forza del girone B, la Bracco Pro Patria.

Il match è cominciato con una Concorezzo subito aggressiva e spavalda, l’atteggiamento giusto per affrontare la delicata corsa salvezza. Le biancorosse padrone di casa sono riuscite a sorprendere la Pro Patria, passando in vantaggio con un perentorio 25-20. A quel punto le ospiti biancoblu hanno fatto valere la loro migliore classifica e il buon stato di forma delle ultime settimane. Con un doppio 25-18 micidiale, la Robosystem si è ritrovata in svantaggio, lasciando presagire un finale come da pronostico. Il quarto parziale è stato palpitante e incerto, risolto negli scambi finali e di misura, con le brianzole che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, prolungando la partita fino al tie-break.

Nel set corto non c’è stata comunque storia, forse lo sforzo della frazione di gioco si è fatto sentire, fatto sta che la Pro Patria ha dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con un eloquente 15-8. Con il punto di ieri, Concorezzo è salita a quota 11 in classifica, a tre sole lunghezze dalla zona salvezza del girone B. Fra sette giorni è in programma una trasferta complicata, le biancorosse andranno infatti a far visita all’imbattibile capolista Costa Volpino. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-BRACCO PRO PATRIA 2-3 (25-20, 18-25, 18-25, 25-23, 8-15)

CONCOREZZO: Foscari, Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego. All. Angelescu.

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone