B1: Concorezzo perde al tie-break lo scontro salvezza contro la PGS San Paolo

Sconfitta e sorpasso subito. Non poteva finire in un modo peggiore il turno che ha visto impegnata ieri la Robosystem Concorezzo in Sardegna: per il settimo turno del girone B della B1 di volley femminile era in programma una sfida salvezza molto delicata tra le stesse ragazze di coach Bonollo e le padrone di casa della PGS San Paolo. Entrambe le formazioni si sono presentate con 3 punti all’attivo e la voglia di rimpinguare una classifica deficitaria, dunque era inevitabile che questo fattore prevalesse sul gioco.

Le brianzole hanno però fatto la partita in più di una occasione, sfiorando il colpaccio. Il primo set si è contraddistinto per l’equilibrio assoluto che si è spezzato solamente nelle fasi finali di gioco: Concorezzo ha trovato lo spunto giusto per un 25-23 che ha sbloccato il punteggio in suo favore, lasciando immaginare una giornata positiva.

Le avversarie non si sono però arrese e il fattore casalingo ha avuto la meglio nel secondo parziale: l’1-1 nel conto set si è concretizzato con un distacco piuttosto chiaro, con la PGS mai messa veramente in difficoltà. Nella terza frazione di gioco la Robosystem è tornata prepotentemente alla ribalta con una pallavolo incisiva come non mai: il 25-16 del nuovo vantaggio poteva essere una seria ipoteca sul match e invece il quarto set è stato un susseguirsi di emozioni. Il 28-26 per la formazione sarda, infatti, ha lasciato più di un rimpianto per quello che poteva essere e non è stato.

Dal possibile 1-3 si è passati al 2-2 e a un tie-break tutto da vivere. Anche nel set corto i dettagli hanno fatto la differenza, ma le padrone di casa sono state brave a concretizzare il minimo vantaggio per il 3-2 finale. Concorezzo si è dovuta accontentare di un solo punto, con la possibilità di riscatto fra una settimana nella partita interna contro la VAP Piacenza. Il tabellino del match:

PGS SAN PAOLO-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-2 (23-25, 25-19, 16-25, 28-26, 15-12)

SAN PAOLO: Ciani, Valente, Masala, Ciurli, Barbolini, Chiesa, Farris, Ragone, Dimitrova, Hollecker, Silvestre, Lusci. All. Gramignano

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo