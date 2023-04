B1. Il derby brianzolo si tinge di bianco e rosso: Concorezzo travolge Busnago

Il poker è servito. La Robosystem Concorezzo vince la sua quarta partita consecutiva e continua a rimanere attaccata all’obiettivo salvezza con una determinazione invidiabile. L’ennesima vittima biancorossa è stata Busnago Visette, in quello che era un derby delicato e da conquistare a tutti i costi. Ha prevalso la migliore classifica delle padrone di casa, mai veramente in difficoltà, fatta eccezione per il secondo parziale della partita.

Se la classifica bianconera rimane desolante (ultimo posto solitario con appena 4 punti all’attivo), quella di Concorezzo lascia ben sperare. Le brianzole sono infatti terzultime nel girone B della Serie B1 di volley femminile, con 22 punti conquistati. Allo stato attuale, la squadra dovrebbe giocare il play-out per evitare la B2 contro Gorle che ha appena un punto in più, dunque tutto si deciderà nelle ultime gare di campionato.

Il primo set del derby ha visto la Robosystem determinata e micidiale come non mai. Il 25-17 finale testimonia il dominio biancorosso, mentre il secondo parziale è stato caratterizzato da un maggiore equilibrio. È in questa frazione di gioco che Busnago ha totalizzato il maggior numero di punti della serata (20), avvicinandosi ma non a sufficienza per impensierire le “cugine”. Il terzo parziale ha visto invece una sola protagonista in campo, Concorezzo.

Ci si può ora godere la pausa pasquale con grandi speranze, visto che il 15 aprile la Robosystem ospiterà in casa il Progetto Valtellina che non ha più nulla da chiedere al campionato, mentre Busnago ospiterà Legnano in lotta per i play-off. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-17; 25-20; 25-15)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego, Foscari. All. Angelescu

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati