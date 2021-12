B1: sabato storto per la Dolcos Busnago, a Gorle uno sfortunato 3-1

In serie, la Dolcos Busnago guidata da coach, non è riuscita a sovvertire il pronostico, cedendo in quattro set sul campo del Warmor Volley Gorle (Bergamo). Le bergamasche, reduci da due sconfitte consecutive nei derby d’alta quota contro Costa Volpino e Pallavolo Don Colleoni dopo un avvio di campionato positivo, sono scese in campo decise a riprendere la loro corsa. Le leonesse si sono presentate a Gorle in un momento tribolato per diversi infortuni e acciacchi fisici.

Nel primo set punteggio in equilibrio solo all’inizio (8-7), poi le locali hanno preso il largo (21-11). Dopo il cambio di campo le busnaghesi hanno trovato la forza per reagire (8-16, 12-21) e pareggiare i conti. Nella terza (8-4, 16-8, 21-12) e nella quarta frazione (8-6, 16-10, 21-14) la partita è tornata in mano al Gorle, che ha messo il proprio sigillo al match.

Questo il commento di coach Motta: “La partita si è rivelata difficile, come previsto. Abbiamo recuperato qualche giocatrice, che al rientro ha dato il suo contributo, ma purtroppo con discontinuità. Per un set abbiamo fatto bene, negli altri abbiamo subito troppi punti di distacco. Ora ci attendono due gare fondamentali in casa: pensiamo a lavorare in settimana per arrivare pronti a questi due appuntamenti”. Prossimo impegno sabato 11 dicembre alle 18.30 al PalaBusnago contro Green Up Bedizzole, ancora ferma a quota 0 dopo 8 partite. Il tabellino del match:

Warmor Volley Gorle - Dolcos Volley Busnago 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-14)