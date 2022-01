Volley A3, il nuovo anno non porta bene a Brugherio: ko a Bologna

Squadra in casa

Squadra in casa Geetit Bologna

Nuovo anno ma non cambia la musica per la Gamma Chimica Brugherio. Nello scontro diretto a casa della Geetit Bologna arriva una sconfitta netta 3-0. La formazione della provincia di Monza continua a essere sul fondo della classifica.

Parità all’inizio (9-9), poi Brugherio va per il 15-17, ma la Geetit riaggancia subito ed è di nuovo parità (21-21). Chiude Bologna con un mini parziale 25-22. Nel secondo set Brugherio prova a mettere la freccia (6-10), Bologna ricuce di nuovo e con Spagnol è 21-21; Brugherio si porta sul 22-24, ma Spagnol di nuovo sugli scudi cancella le due palle set e mette la freccia per la seconda vittoria 26-24. Con più energia la Geetit si porta in vantaggio sul 6-4 e poi va fino al 25-15.

Geetit Pallavolo Bologna- Gamma Chimica Brugherio 3-0 (25-22; 26-24; 25-15)

Geetit Bologna: Faiulli 4, Dalmonte 6, Marcoionni 5, Spagnol 27, Maretti 7, Soglia 4, Zappalà 0, Ghezzi (L), Bonatesta 2, Meer (L2) N.e. Cogliati, Venturi, Faiella.

Brugherio: Bonacchi 6, Chiloiro 8, Innocenzi 7, Mitkov 14, Piazza 9, Compagnoni M. 2, Colombo (L), Regattieri 0. N.e. Compagnoni F.