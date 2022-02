Volley A3, il testa coda con la capolista Grottazzolina va come da pronostico: Brugherio ko

Squadra in casa

Squadra in casa Brugherio

Il più classio dei testa coda. Nella sesta giornata di ritorno di serie A3 la Gamma Chimica Brugherio perde in casa contro la capolista Grottazzolina per 0-3. Una partita mai in discussione: netto il primo set finito 10-25 e poi gli altri due entrambi 19-25.

La squadra rimane a 7 punti, gli ultimi tre conquistati appena una settimana fa contro Savigliano: la più vicina ora è la Geetit Bologna a 13 punti, che ha perso nell'anticipo contro San Donà.