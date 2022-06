Letizia Camera completa il reparto delle palleggiatrici della Vero Volley Monza

Letizia Camera sarà una giocatrice della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Esperienza, precisione, qualità: la nuova palleggiatrice monzese, che completa il reparto con Alessia Orro, è pronta a vivere la sua prima avventura con la maglia monzese. MVP della Coppa Italia del 2019, Camera ha praticamente vinto in tutti i club dove è andata: l'ultimo è stato Scandicci, dove ha centrato il suo secondo titolo continentale, la CEV Challenge Cup, dopo aver alzato con Novara, nel 2019, la CEV Champions League.

LA CARRIERA IN BREVE

Camera nasce ad Acqui Terme, in Piemonte, iniziando a giocare a pallavolo nelle giovanili dell'Asystel Volley di Novara. Dal 2007 al 2009 viene spesso convocata in prima squadra, ma è nella stagione 2009-10 che diventa la seconda palleggiatrice effettiva della squadra piemontese: giocherà da titolare la finale per il terzo posto in Champions League contro il Racing Club de Cannes. Nella stagione 2012-13 viene ingaggiata dall'Imoco Volley di Conegliano dell'attuale coach di Monza, Marco Gaspari, mentre nella stagione successiva veste la maglia di Casalmaggiore. Dopo una annata sportiva (2014-2015) a Busto Arsizio, nella stagione 2015-16 va in Francia, al Racing Club de Cannes, militante nella Ligue A francese, con cui si aggiudica la Coppa di Francia. L'anno dopo passa al Saint-Raphaël Volley-Ball, vincendo la Supercoppa francese, per poi tornare in Italia a Novara. Con l'AGIL Volley si aggiudica la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia, venendo premiata nell'edizione 2018-19 come MVP, e la Champions League 2018-19. Per il campionato 2019-20 difende i colori del Casalmaggiore, mentre in quello successivo è alla Savino Del Bene di Scandicci, cui vince la Challenge Cup 2021-22.

NAZIONALE

Nel 2010 con la Nazionale Under-19 vince l'Oro al Campionato Europeo di categoria, mentre nel 2011, con la Nazionale Under 20, vince l'Oro al Campionato Mondiale Under 20. Nello stesso anno viene inoltre convocata nella Nazionale maggiore per disputare alcune partite amichevoli, partecipando l'anno successivo alla prima fase del World Grand Prix 2012.

LE DICHIARAZIONI - #WELCOME 22-23 - VIDEO

Letizia Camera (Vero Volley Monza): "Le sensazioni sono molto buone, molto positive. Sono venuta tante volte all'Arena da avversaria, ma l'impressione di entrarci da giocatrice di Monza è stato emozionante. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova stagione tra Italia ed Europa, cosa che ho già vissuto in passato, e credo che con la squadra che la società sta costruendo potremo fare ottime cose. Da fuori il Vero Volley gode di una buona reputazione: innanzitutto l'Arena, che è qualcosa di incredibile a livello di cornice ed è uno degli impianti più ostici delle Serie A1 e non solo, e poi il Consorzio come struttura. Avere due squadre nelle massime categoria è qualcosa di speciale, e allestirle e gestirle in modo così professionale, dimostra quanto le cose funzionino bene qui. Saluto tutti i miei nuovi tifosi: non vedo l'ora di conoscere loro e tutte le persone che lavorano a Monza. Ci vediamo presto".

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): "Camera è un'ottima atleta. Seria, professionale, talentuosa, abile ed esperta. Era la giocatrice che cercavamo, perché utile quando chiamata in causa e abituata a giocare competizioni di rilievo come la Champions League ed il campionato. Siamo contenti che entri a far parte della nostra realtà e non vediamo l'ora di vederla in campo con la nostra maglia".

LA SCHEDA

Letizia Camera

Nata a Acqui Terme

Il 1 ottobre 1992

Ruolo Palleggiatrice

Altezza 175 cm

CARRIERA

2008-2012 Asystel Volley Novara (ITA) - A1

2012-2013 Imoco Volley Conegliano (ITA) - A1

2013-2014 Pomì Casalmaggiore (ITA) - A1

2014-2015 Unendo Yamamay Busto Arsizio (ITA) - A1

2015-2016 RC Cannes (FRA) - A

2016-2017 Saint-Raphael (FRA) - A

2017-2019 Igor Gorgonzola Novara (ITA) - A1

2019-2020 Pomì Casalmaggiore (ITA) - A1

2020-2022 Savino Del Bene Scandicci (ITA) - A1

2022-2023 VERO VOLLEY MONZA (ITA) - A1F

PALMARES

Club

Coppa Italia - Novara - 2018, 2019

Supercoppa Italiana - Novara - 2017

CEV Champions League - Novara - 2019

CEV Challenge Cup - Scandicci - 2022

Coppa di Francia - RC Cannes - 2016

Supercoppa di Francia- Saint-Raphael - 2016

Nazionale

Campionato Europeo Under 18 - Bronzo - 2009

Campionato Europeo Under 19 - Oro - 2010

Campionato Mondiale Under 20 - Oro - 2011

PREMI INDIVIDUALI

MVP - Coppa Italia - 2019

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero), Jovana Stevanovic (centrale), Raphaela Folie (centrale), Magdalena Stysiak (schiacciatrice), Marco Gaspari (allenatore), Sonia Candi (centrale), Jordan Thompson (schiacciatrice), Myriam Sylla (schiacciatrice), Letizia Camera (palleggiatrice).