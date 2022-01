Coppa Italia, Monza incerottata si arrende in tre set a Trento: svanito il sogno Final Four

Squadra in casa

Squadra in casa Trentino Volley

Niente Final Four. Il Vero Volley Monza si arrende in tre set a Trento e vede scusa sfumare l'obiettivo di volare a Bologna per la fase finale della Coppa Italia. Una Monza che va a perdere un pochino incerottata senza ancora Grozer e nemmeno Grozdanov.

Si comincia ed è primo break di casa (5-2) e puasa per Eccheli. Monza accorcia 7-6, ma i padroni di casa si mantengono a distanza con le invenzioni di Michieletto e Podrascanin per il 10-7. Trento ha sempre il controllo e chiude 25-16. Senza storia il secondo set con Treno a dominare da subito 8-3 e tenendo ampiamente il vantaggio: 25-13.

Il parziale si apre come si era chiuso il precedente: i monzesi faticano a mettere palla a terra complice le difese di Trento, bravissima anche nell’attaccare con precisione (6-3). Il divario non fa che aumentare e Trento si conquista anche il terzo e decisivo set.

Itas Trentino: Podrascanin 5, Sbertoli 4, Kaziyski 12, Lisinac 10, Lavia 16, Michieletto 7; Zenger (L). Ne. D’Heer, Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza: Orduna 1, Karyagin 5, Beretta 7, Davyskiba 11, Dzavoronok 8, Galassi 3; Federici (L). Katic 2, Gaggini (L). Ne. Magliano, Grozer, Gianotti, Rossi. All. Eccheli.