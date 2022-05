Vero Volley Monza, Gennari in nazionale per la VNL

Dalla finale scudetto alla Volleyball Nations League il passo è decisamente breve. E così la stagione di Alessia Gennari non finisce qui: la schiacciatrice rosablù è stata convocata in nazionale dal commissario tecnico Davide Mazzanti per questa competizione che prenderà avvio il prossimo 31 maggio quando è in programma l'esordio contro le padrone di casa turche.

Per lei, che ha partecipato alla vittoriosa spedizione azzurra agli ultimi europei, un ritorno dopo un breve periodo di assenza per ovvie ragioni.

LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov (C).

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi, Terry Enweonwu.

Opposti: Silvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio: Thailandia – Bulgaria ore 14:30

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30 Sky Sport 1

1 giugno: Belgio – Serbia ore 14:30 Sky Sport 1

1 giugno: Cina – Olanda ore 17:30

2 giugno Thailandia – Serbia ore 12:00

2 giugno: Bulgaria – Olanda ore 15:00

2 giugno: Belgio-Italia ore 18:00 Sky Sport 1

3 giugno: Serbia – Bulgaria ore 12:00

3 giugno: Olanda-Italia ore 15:00 Sky Sport 1

3 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

4 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

4 giugno: Cina-Italia ore 15:00 Sky Sport 1

4 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00