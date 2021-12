Superlega, per Monza un fine anno senza punti: a Modena perde in tre set

Un fine anno senza punti per Monza. La formazione di Eccheli si arrende in tre set a casa di Modena, 3-0 il finale. La squadra, che più volte è stata a contatto regalando al pubblico un bello spettacolo, ha sempre subito nel mezzo dei seti mini parziali che non ha saputo recuperare.

L'avvio è equilibrato nel primo set (10-8), Modena poi prende fiducia e sigla il primo allungo che vale il time out per coach Eccheli (14-11) e un secondo sul 18-13. I gialloblui chiudono 25-19.

Parte meglio Monza (3-5), poi Modena ricuce ma Grozer tiene le distanze (8-10); Modena poco per volta recupera ed è di nuovo punto a punto (19-17). Sul 23-19 tegola per Monza che perde Grozer sempre per il fastidio alla gamba che aveva già accusato poche settimane fa. I padroni di casa si portano sul 24-20, poi Giani è costretto al time out perché monza ricuce al 24-22, chiude Ngapeth 25-22.

L'andamento del terzo somiglia al secondo con Monza che prova a riaprire i conti (1-3) e Modena ad accorciare e impattare 5-5. E' punto a punti fino al 12-11, Modena va poi sul 16-13 e di fatto la distanza rimane quella (21-18). E' Nimir a caricare la squadra in spalla e correre verso la vittoria 25-21.