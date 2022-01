Superlega, Monza lotta nel terzo set ma cede all'energia di Piacenza: superata in classifica

Una prima sfida del 2022 senza punti. Nel match che vale la quinta giornata di Superlega giocata di anticipo, il Vero Volley Monza perde 3-1 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione di Eccheli, che ha fatto a meno di Grozer per il fastidio alla gamba emerso di nuovo contro Modena il 30 dicembre, ha lottato nel terzo set ma non ha saputo riaprire i giochi.

Monza inizia bene (4-7), Piacenza impatta 7-7 ed è punto a punto fino 9-9 e poi 13-13. Piacenza mette la freccia per il 15-13, Monza accorcia ancora 15-14, ma la padrona di casa mette un mini parziale che vale il 23-19. Sul 24-21 Monza toglie due palle set, coach Lorenzetti richiama i suoi e finisce 25-23.

Nel secondo set Piacenza scappa subito (6-2) e Monza con qualche errore non riesce per niente a rientrare (20-13). Brizard e Recine vanno per il 23-14; Monza accorcia un po’ ma un errore al servizio proprio della squadra ospite concede il set set 25-17.

Terzo set poco adatto ai deboli di cuore e perfetto per chi ama il brivido. Piacenza si porta sul 7-5, Monza pareggia e mette la freccia 9-11. Dopo il 12-12 Piacenza mette a terra il 13-12 ed Eccheli richiama i suoi. E’ punto a punto con Piacenza a siglare il 16-14 e Monza a infilare il 16-17. Dzavoronok va per il 19-21 è pausa per Lorenzetti. Lagumdzija viene murato e concede a Monza il 23-24, ma il giocatore turco si carica per primo la squadra e firma il 25-24 con anche il suo turno in battuta. Da qui è una lotta incredibile: Davyskiba va per il 25-26, ma un errore al servizio di Monza stabilisce il 26 pari. Da qui in poi è Piacenza a cercare la palla match e Monza è brava a cancellare fino al 32-32, quando Holt mura Dayskiba e finisce la battaglia 34-32.