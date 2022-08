Una settimana esatta al raduno della Vero Volley Monza femminile: svelati i numeri di maglia

Meno sette giorni al via per la Vero Volley Monza femminile di Marco Gaspari, attesa da un'altra, emozionante stagione, la seconda consecutiva, tra Serie A1 femminile e CEV Champions League. Le "rosa" si ritroveranno lunedì 29 agosto, alle ore 11.00, nella loro casa, l'Arena di Monza, per iniziare il lavoro di preparazione alla stagione 22-23, il cui inizio ufficiale è fissato domenica 23 ottobre, tra le mura amiche, contro la Wash4Green Pinerolo.

Saluti di benvenuto e ritiro del materiale tecnico in mattinata, test fisici con il preparatore atletico ed il fisioterapista nel pomeriggio: queste le attività che svolgeranno le atlete nel primo giorno di raduno. Il gruppo che sarà agli ordini dello staff brianzolo sarà composto dalle giocatrici non impegnate con le rispettive nazionali nella preparazione del Mondiale, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre 2022 nei Paesi Bassi e in Polonia: le confermate Parrocchiale, Negretti, Candi e Davyskiba, i nuovi acquisti Camera, Folie e Begic e due atlete delle giovanili, Pagliuca e Badini.

Intanto sono noti i numeri di maglia scelti dalla formazione monzese per l'annata sportiva alle porte. La regista Alessia Orro ha blindato, per la terza stagione di fila, il numero 8, mentre la sua compagna di reparto, la regista Letizia Camera, ha scelto il 9. Centralmente Sonia Candi e Dana Rettke hanno confermato rispettivamente il numero 28 ed il 14, con i neo acquisti Raphaela Folie e Jovana Stevanovic che hanno selezionato il 7 ed il 15. L'opposta Jordan Thompson e la sua collega di reparto Pauline Martin hanno puntato sul 12 ed il 2, mentre tra le schiacciatrici Magdalena Stysiak e Anna Davyskiba hanno nuovamente scelto il 3 ed il 18. Sempre nel reparto dei martelli, le nuove arrivate Myriam Sylla ed Edina Begic si sono affidate al 17 e all'11. Tra i liberi, Beatrice Parrocchiale ha scelto ancora il numero 10, mentre Beatrice Negretti ha preferito indossare il numero 16 rispetto al 99 della passata stagione.

VIDEO - IL ROSTER ED I NUMERI DI MAGLIA DELLA VERO VOLLEY MONZA 22-23

Palleggiatrici: Alessia Orro (8), Letizia Camera (9)

Centrali: Raphaela Folie (7), Jovana Stevanovic (15), Sonia Candi (28), Dana Rettke (14)

Opposte: Jordan Thompson (12), Pauline Martin (2)

Schiacciatrici: Myriam Sylla (17), Magdalena Stysiak (3), Anna Davyskiba (18), Edina Begic (11)

Liberi: Beatrice Parrocchiale (10), Beatrice Negretti (16)

STAFF VERO VOLLEY MONZA 2022/2023

1° ALLENATORE

Marco Gaspari

2° ALLENATORE

Luca Bucaioni

ASSISTENTE ALLENATORI

Simone Bendandi

SCOUTMAN

Danilo Contrario

MEDICO

Carlo Maria Pozzi

FISIOTERAPISTA

Edoardo Chimenti

ASSISTENTE FISIOTERAPIA

Roberta Placì

OSTEOPATA

Laura Biraschi

PREPARATORE ATLETICO

Silvio Colnago

PSICOLOGA

Barbara Rossi

NUTRIZIONISTA

Nicolò Scaglione

TEAM MANAGER

Cesare Capetti

DIRETTORE SPORTIVO

Claudio Bonati