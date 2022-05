La Vero Volley Monza è ufficialmente in vacanza: uno sguardo ai numeri della stagione dei record

La Vero Volley Monza va in vacanza. Dopo la spumeggiante ed emozionante Serie di Finale Scudetto della vivo Serie A1 femminile contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, vinta dalle venete dopo quattro, spettacolari partite, le monzesi si godono il meritato riposo.

La Vero Volley saluta la stagione 21-22 consapevole di aver scritto un’altra, ricca e favolosa pagina della sua storia. Non solo per la prima avventura vissuta in CEV Champions League, competizione che disputerà anche la prossima annata sportiva, impreziosita dall’approdo alla fase finale della competizione dopo aver chiuso al secondo posto la fase a gironi dietro alle turche del VakifBank Istanbul, ora in finalissima contro Conegliano (brave ad eliminare le lombarde ai Quarti di Finale), ma anche per il maggior numero di vittorie centrate in regular season (25) e consecutive fuori casa (9), che le hanno permesso di blindare, per la seconda stagione di fila, il terzo posto in classifica e poi volare, dopo aver eliminato Chieri ai Quarti di Finale e Novara in Semifinale, alla Finale Scudetto.



WE LOVE YOU BABIES - VIDEO

La squadra guidata da Marco Gaspari ha saputo emozionare, coinvolgendo una città intera come Monza, e non solo, nella sua splendida cavalcata fino all’atto più importante dell’anno. A testimoniarlo sono i tre sold-out consecutivi dell’Arena di Monza (Gara 2 di Semifinale contro Novara e Gara 2 e Gara 4 di Finale contro Conegliano, quest’ultimo miglior dato di presenze nella storia del femminile del Consorzio Vero Volley), che avrebbero potuto essere anche di più durante l’anno se non ci fossero state le limitazioni imposte dal Covid, oltre gli ottimi ascolti fatti registrare in tv su Rai Sport e Sky Sport (i due broadcaster ufficiali del campionato). Le semifinali contro Novara e le finali contro Conegliano hanno infatti totalizzato, tra dirette e repliche, quasi un milione di ascoltatori, con il record assoluto ottenuto, con dato cumulato Rai Sport + Sky Sport in simulcast, di 252.298 spettatori solo per Gara 4 (con punte di quasi 400.000 spettatori nel tie-break).

Monza è stata da favola sia fuori che in campo, con numeri tra Regular Season e Play-Off di altissimo profilo. La Vero Volley ha chiuso come la squadra che ha totalizzato più punti (2390, seconda Conegliano con 2388), la seconda che ha messo a segno più ace (158, prima Novara con 173) e quella che ha fatto più muri (336, seconda Conegliano con 334) di tutto il Campionato. A livello individuale la top scorer monzese della stagione è stata Stysiak (395 punti, decima, prima Egonu di Conegliano con 763), la top ace Davyskiba (26 battute vincenti, undicesima in graduatoria, prima Egonu di Conegliano con 56) e la best blocker Danesi (104, prima, seconda Stevanovic di Busto Arsizio con 82).

Quella che si chiude verrà inoltre ricordata come la stagione della coralità. Gaspari ha fatto ruotare durante l’anno tutte le sue atlete, ricevendo sempre risposte estremamente positive da ognuna, con l’arrivo di Rettke e Larson nella seconda parte di stagione a consolidare un roster già estremamente competitivo. Le monzesi hanno potuto schierare un roster composto da ben quattro atlete campionesse d’Europa (le azzurre Orro, Danesi, Gennari e Parrocchiale), una vice campionessa d’Europa (Lazovic) e addirittura una campionessa olimpica, nonché MVP di Tokyo 2020 (Larson), importanti per la causa quanto le straordinarie Van Hecke, Stysiak, Candi e Negretti. Da menzionare, perché preziose lungo il cammino tra Italia ed Europa, anche Boldini, Zakchaiou e Moretto.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici Alessia Orro, Jennifer Boldini

Centrali Anna Danesi, Katerina Zakchaiou, Sonia Candi, Gaia Moretto, Dana Rettke (dal 10/01/2022)

Schiacciatrici Katarina Lazovic, Magdalena Stysiak, Alessia Gennari, Lise Van Hecke, Jordan Larson (dal 14/02/2022), Anna Davyskiba, Brankica Mihajlovic (fino al 27/01/2022)

Liberi Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti

STAFF

Allenatore Marco Gaspari

Secondo allenatore Fabio Parazzoli

Assistente allenatore Luca Bucaioni

Scoutman Danilo Contrario

Preparatore atletico Daniel Lecouna

Fisioterapista Edoardo Chimenti

Massofisioterapista Davide Spinelli

Medico Carlo Maria Pozzi

Allenatore del servizio Mauro Marchetti

Allenatore tecnica individuale Angelo Robbiati

Team Manager Laura Ferro

Team Manager Fabiola Facchinetti

Psicologa Vittoria Brai

Nutrizionista Nicolò Scaglione

Direttore Sportivo Claudio Bonati

LA STAGIONE 2021-2022 IN PILLOLE

REGULAR SEASON + PLAY-OFF SCUDETTO (quinta partecipazione)

Gare giocate 35 (25 in Regular Season e 10 nei Play-Off)

Vittorie 25 (20 Regular Season e 5 nei Play-Off)

Sconfitte 10 (6 in Regular Season e 4 nei Play Off)

Posizionamento Regular Season 3° posto (miglior risultato, al pari della stagione 20-21)

Gare giocate in casa 13 Regular Season (11 vittorie e 2 sconfitte), 4 Play Off (2 vittorie e 2 sconfitte)

Gare giocate fuori casa 13 Regular Season (9 vittorie e 5 sconfitte), 5 Play Off (3 vittorie e 2 sconfitte)

Eliminazione Play Off Scudetto Finale (Gara 4) vs Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA (sesta partecipazione)

Gare giocate 1

Vittorie 0

Sconfitte 1 (vs Reale Mutua Fenera Chieri, gara secca Quarti di Finale)

Gare giocate in casa 1 (Chieri)

Gare giocate fuori 0

Eliminazione Quarti di Finale a Monza vs Reale Mutua Fenera Chieri

STATISTICHE | DI SQUADRA

REGULAR SEASON + PLAY OFF SCUDETTO

Punti totali 2390 (primo posto generale, seconda Conegliano con 2388)

Ace 158 (secondo posto, prima Novara con 173)

Ricezione 38,8%

Attacco 42,1%

Muri 336 (primo posto generale, seconda Conegliano con 334)

STATISTICHE | INDIVIDUALI

REGULAR SEASON + PLAY OFF SCUDETTO

Top Scorer Magdalena Stysiak (395, decimo posto generale, prima Egonu di Conegliano con 763)

Top Ace Anna Davyskiba (26, undicesimo posto generale, prima Egonu di Conegliano con 56)

Top Muri Anna Danesi (104, primo posto generale, seconda Stevanovic di Busto Arsizio con 82)