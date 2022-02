Superlega, Monza batte in tre set Padova: agganciato per ora il quinto posto

Tre punti e agganciata per ora la quinta posizione. Nell'anticipo dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega il Vero Volley Monza vince a domicilio 0-3 contro Padova e sale a quota 28 punti in classifica, dietro a 27 c'è Milano che però deve giocare proprio oggi, 13 febbraio, contro Cisterna.

“Abbiamo fatto una grande gara. Ci siamo ritrovati come squadra, - dice il palleggiatore Santiago Orduna - siamo stati generosi, spingendo dall’inizio, e quando loro hanno messo una marcia in più abbiamo continuato a spingere quando loro hanno cercato di rientrare. Dobbiamo continuare così fino alla fine del campionato. L’assenza del nostro opposto per un mese ci ha penalizzato. Se non avessimo lasciato dei punti per strada, giocando come oggi, avremmo potuto puntare sul quarto, quinto posto. La nostra classifica è un po’ cambiata, però dobbiamo continuare a lottare per rimanere più su possibile”.

Monza prova subito a guidare dal primo set (2-4), l'equilibrio dura fino all'8-9 poi la squadra di Eccheli mette la prima freccia (8-12). Padova cerca sempre di stare in scia, ma non accorcia mai oltre le due lunghezze (15-17). La rimonta è sul 20-21, poi Monza chiude 21-25. Stessa musica nel secondo set, ma stavolta Monza prova subito l'allungo (3-7), Padova accorcia 6-8, poi è di nuovo +4 per l'8-12; nel finale cresce il divario: 17-25. Padova prova a riaprire i conti (6-6), Monza risponde con uno 0-4 che vale il 6-10, le distanze diminuiscono ma di poco (14-16) e Monza corre fino alla fine: 22-25.

Kioene Padova – Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 17-25, 22-25)

Kioene Padova: Volpato 3, Zimmermann, Loeppky 3, Vitelli 6, Weber 17, Bottolo 12; Gottardo (L). Bassanello (L), Schiro, Zoppellari, Takahashi, Canella 1. Ne. Crosato, Petrov. All. Cuttini.

Vero Volley Monza: Grozer 13, Dzavoronok 15, Galassi 13, Orduna, Davyskiba 9, Beretta 6; Federici (L). Grozdanov, Galliani. Ne. Karyagin, Calligaro, Katic, Gaggini (L). All. Eccheli.