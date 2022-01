Superlega, una lotta da tie break: Monza festeggia contro Taranto

Una lotta al tie break e i primi due punti del 2022. Il Vero Volley Monza, ancora senza Grozer e anche priva di Federici causa vaccino, festeggia con una vittoria 2-3 a casa della Prisma Gioiella Taranto dopo aver recuperato uno svantaggio di 2-1.

"E' stata una partita tosta. Taranto ha dimostrato ancora una volta, come successo nelle ultime uscite casalinghe, di essere in grande forma, - ha commentato Thomas Beretta - per noi è un successo prezioso. Con le assenze che abbiamo avuto dobbiamo ancora trovare la nostra identità e stasera, caratterialmente, abbiamo fatto un passo in avanti. Serviva una vittoria per il morale ed il fatto di averla raggiunta con questa intensità l'ha resa ancora più importante. Da qui in poi dobbiamo continuare a fare punti, raggiungere vittorie e migliorare ulteriormente".

Dopo il 5-5 si porta in vantaggio Taranto (7-5; poi 14-11), Monza rimane in scia ma senza mai agganciare (22-17). Chiude Taranto 25-22.

Il tabellone registra l'11 pari nel secondo set, poi 16-16 e 20-20, è una battaglia punto a punto: Si arriva al 23-23 poi Katic e Beretta chiudono.

Taranto parte meglio (7-3), allunga fino al 16-10, come nel primo set Monza non riesce ad accorciare più di tanto (22-18). Chiude Taranto 25-19.

Spalle al muro, Monza si spinge sul +3 (14-11), arriva il 22-17 e Monza riapre i giochi (25-19). Dopo il 3-3, Monza prova ad allungare 7-3, stavolta Taranto a non trovare il modo di accorciare e il match finisce 15-10.

Gioiella Prisma Taranto - Vero Volley Monza 2-3 (25-22, 23-25, 25-19, 19-25, 10-15)

Gioella Prisma Taranto: Falaschi 6, De Barros Ferreira 18, Di Martino 10, Sabbi 22, Randazzo 20, Alletti 8, Pochini (L), Dosanjh 0, Laurenzano (L), Stefani 1, Gironi 1. N.E. Freimanis. All. Di Pinto

Vero Volley Monza: Orduna 0, Karyagin 1, Beretta 8, Davyskiba 22, Dzavoronok 32, Galassi 2, Galliani 0, Katic 10, Gaggini (L), Grozdanov 3. N.E. Calligaro. All. Eccheli.