Superlega, Monza al lavoro. Coach Eccheli: "Siamo ripartiti con grande voglia"

Mattinata di pesi e pomeriggio di tecnica: si apre così la prima settimana di preparazione della Vero Volley Monza alla stagione 2022-2023. I monzesi, reduci da una domenica di riposo arrivata dopo due giornate di allenamento (venerdì tra pesi e beach volley e sabato di piscina), si tuffano così nel “vero” primo blocco di lavoro per costruire la condizione fisica ottimale. Per gli atleti a disposizione dello staff monzese, Thomas Beretta, Filippo Federici, Georg Grozer, Matteo Pirazzoli, Lorenzo Magliano, Vlad Davyskiba, Gabriele Di Martino ed il giovane aggregato Gabriele Mariani, la settimana proseguirà con tre doppie sedute tra Arena di Monza, per la parte di palestra e palla, e Seven Infinity di Gorgonzola, per il beach volley e la piscina, (martedì, giovedì e venerdì) e due mezze giornate (mercoledì e sabato).

"Siamo ripartiti con grande voglia ed entusiasmo da parte di tutti – ha commentato il tecnico della Vero Volley, Massimo Eccheli -. Dopo il lungo stop estivo c’era infatti tanta voglia di tornare in palestra. Il gruppo di atleti del roster presente ha da subito iniziato a lavorare a buoni ritmi, concentrandosi sulla parte fisica ed atletica per raggiungere quella condizione che ci permetterà di lavorare con la palla nel miglior modo possibile. Nonostante la consapevolezza di dover aggredire il tempo, visto che rispetto alle passate stagioni la preparazione durerà qualche giorno in meno e non avremo tanto tempo di inserire i nuovi innesti che ci raggiungeranno dopo il Mondiale, le premesse sono molto buone. Il programma? Incrementeremo l’intensità settimana dopo settimana. Questo primo blocco di preparazione prevede lavoro sul campo, sulla sabbia ed in acqua, con un focus sull’allenamento con la palla specialmente per i giovani. I salti per ora saranno pochi: anche quelli andranno ad essere intensificati strada facendo".