Volley, Monza inciampa ancora e fa un solo punto contro Padova

Inciampa ancora il Vero Volley Monza. Contro Padova nell'ottava giornata di campionato arriva la sconfitta 2-3 (23-25, 25-14, 17-25, 25-22, 12-15). Georg Grozer: “Siamo in una buca dalla quale dobbiamo uscire presto. Non mi piace molto il modo in cui stiamo giocando, nonostante un ottimo lavoro quotidiano in palestra. Spero che spero torneremo ad esprimere la nostra, bella pallavolo. C’è un calendario molto fitto fino a gennaio. Ma non deve essere la scusa per cui stiamo giocando in questo modo. La speranza è che troveremo presto la soluzione”.

Già il primo set è un confronto serrato (3-4 e poi 7-5). La guida della partita passa di continuo di mano, Monza si porta sul 10-7, ma è una distanza che si accorcia presto e ed è parità 14-14. Padova sorpassa sul 20-21 e va fino alla prima mini vittoria.

Arriva una scossa in casa Monza, che parte subito forte (8-4) e in poco tempo tocca anche le dieci lunghezze di vantaggio (22-12) e il set finisce presto.

E’ confronto fino al 7-7, questa volta è Padova più determinata e il 7-8 vale un vantaggio che tende a crescere (10-13) fino al 12-18; Monza non acciuffa l’avversario e Padova è brava a chiudere.

Il quarto set è di nuovo battaglia, con il massimo vantaggio di due lunghezze e non di più. Il finale è come il primo set al rovescio: Monza va per il 21-20 e chiude.

Assoluta parità un punto a testa per ora: la battaglia continua, fino al 9-9 e all’11-11; Padova ci crede e chiude i conti.