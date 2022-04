Superlega playoff, Monza fuori dalla corsa scudetto: in semifinale ci va la Lube

Fuori dalla corsa scudetto. Il Vero Volley Monza saluta la possibilità di vincere lo scudetto 2021/2022 in gara 2 di playoff contro la Lube Civitanova. La formazione di coach Eccheli lotta contro i campioni di Italia in carica ma cede in casa 1-3. Ora i playogg continuano ma per il quinto posto e la prima gara sarà fra due settimane, il 17 aprile.

"Abbiamo giocato molto bene, potevamo vincere il primo set e quando una squadra come la Lube ti concede un'occasione simile la deve cogliere altrimenti non te lo perdona e non pupoi più riprovare" commenta Dzavonorok.

“C’è un po’ di rammarico sicuramente, - commenta il capitano Thomas Beretta - soprattutto per aver perso ai vantaggi un primo set che ci poteva portare avanti nel confronto. Dal secondo in poi abbiamo messo ritmo e intensità e forse avremmo potuto strappare anche il tie-break dopo un quarto molto equilibrato. Dispiace uscire così, proprio nel momento più importante della stagione, dalla corsa per lo Scudetto. Il nostro cammino stagionale ora però prosegue nei playoff per il quinto posto. Dovremo ricaricare le pile e farci trovare pronti per l’appuntamento che vale un posto in Europa”.

La prima parte del primo set è combattuta (10-10). Dzavonork mette la freccia per il 10-12, ma il tabellone dice presto 15-15 e poi 20-20 senza che nessuna delle due squadre riesca a dare uno strappo alla frazione. Beretta a muro consegna ai suoi il 23-21 e poi è 24-22. La Lube pareggia 25-25 e Zaytsev chiude 26-28.

10-7 per Monza nel secondo set, la squadra di Eccheli si fa sentire a muro (18-12), Blengini chiama la pausa ed è 20-12. Il finale dice 25-19 ed parità.

La Lube prova a scappare (5-10), Monza è brava dal 10-17 ad accorciare 13-17, ma la distanza è tanta: 13-20. Monza pasticcia un po' e la Lube ne approfitta: 17-25.

Il quarto set è fotocopia del primo, battaglia punto a punto (11-11), proprio come prima nessuna delle due squadre ha la meglio (19-19), con Katic è 21-20, pausa per la Lube; Monza avanti fino al 22-21, poi è parità 22-22 e Zaytsev sale in cattedra: 23-25.

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova 1-3 (26-28, 25-19, 17-25, 23-25)

Vero Volley Monza: Orduna 3, Katic 7, Beretta 9, Dzavoronok 15, Davyskiba 21, Galassi 9, Gaggini (L), Federici (L), Karyagin 0, Galliani 0, Calligaro 0. N.E. Volpe. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 3, Juantorena 13, Simon 12, Zaytsev 18, Santos De Souza 22, Anzani 3, Marchisio (L), Balaso (L), Garcia Fernandez 2, Kovar 1, Yant Herrera 1, Diamantini 1. N.E. Jeroncic, Sottile. All. Blengini.