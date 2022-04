Volley A3, una Brugherio ormai spacciata perde l'ultima in casa con Macerata

Squadra in casa

Squadra in casa Brugherio

Purtroppo il congedo dalle mura amiche non regala vittorie. Nella penultima giornata di serie A3 la Gamma Chimica Brugherio (ormai retrocessa con soli 10 punti) si arrende in casa alla Med Store Tunit Macerata per 0-3. La prossima e ultima sfida nella serie nazionale sarà a Garlasco.

Le due squadre lottano punto a punto fino all'11 pari, quando Macerata corre per il 12-18 e Brugherio è già in difficoltà (15-20). Finale da 16-25.

Nel secondo set Macerata part subito spedita (4-8) e il 9-16 è abbastanza una sentenza anche se Brugherio non si arrende e ricuce un pochino per l'11-16. Le distanze rimangono tuttavia ampie, finale 21-25.

Terzo set senza storia, Brugherio accorcia all'inizio dal 2-4 al 5-5, poi però Macerata vuole chiudere: 13-25 il finale.

Gamma Chimica Brugherio: Regattieri 1, Mitkov 8, Eccher 3, Innocenzi 8, Piazza 1, Chiloiro 6, Colombo L. Compagnoni F 1, Bonisoli 3, Bonacchi 1 NE: Compagnoni M, Biffi.

Med Store Tunit Macerata: Scrollavezza 2, Giannotti 11, Sanfilippo 6, Robbiati 5, Lazzaretto 15, Ferri 7 , Gabbanelli L, Paolucci, Margutti 1, NE: Longo, Pasquali, Scita, Ravellino L.