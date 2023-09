Un brianzolo a Roma per far valere i diritti dell'Horeca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Roma, 11 lug. - "Non possiamo dimenticare il ruolo decisivo svolto in Italia dal settore Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Cafe') nel periodo più buio legato al Covid, quando aziende e lavoratori del comparto hanno garantito un servizio essenziale per l'intera collettività. Consapevoli della strategicità di questo settore, abbiamo deciso di elaborare una proposta di legge che mira a risolvere numerose problematiche ma soprattutto a dare la giusta importanza ad un intero indotto, troppo spesso dimenticato dai Governi passati". Così il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, l’On. Salvatore Deidda, nel corso della conferenza stampa a Montecitorio intitolata “Il futuro della distribuzione Ho.Re.Ca”, promossa dal deputato FdI Riccardo Zucconi, alla quale ha partecipato anche il viceministro Galeazzo Bignami. "Nel prossimo autunno daremo il via agli Stati Generali del settore Ho.Re.Ca per creare un momento di dialogo tra aziende produttrici di agroalimentare, distribuzione di prodotti horeca ed esercizi Ho.Re.Ca. Questo confronto servirà a predisporre un piano strategico, lungimirante e multilivello che veda il coinvolgimento attivo di tutti i principali stakeholder ed in grado di dare risposte di lungo termine all'intero comparto", ha annunciato Zucconi. Per il Presidente di Rete Horeca, Edoardo Solei, e il Presidente di AGroDiPAB, Giuseppe Maria Arditi, quello di oggi "rappresenta un momento storico per la categoria dei distributori HO.RE.CA, per anni relegata nell'ombra. Nel periodo pandemico abbiamo toccato con mano i limiti della nostra rappresentanza, poiché' esclusi da ogni tavolo di confronto e sostegno. Abbiamo un sogno: valorizzare la filiera HO.RE.CA come interlocutore strategico dell'eccellenza agroalimentare italiana. Per questo abbiamo lanciato gli Stati Generali al fine di creare uno straordinario teatro di confronto tra produzione, distribuzione ed esercizi Horeca nella prospettiva di identificare una filiera di eccellenza italiana. Inizia una stagione nuova in cui i distributori sono parte attiva di questo percorso di rinascita economica".