VIDEO | Il ragazzino spinto sotto un treno per vendetta: le folli immagini

Una spinta decisa, violenta, contro un treno in transito al binario in stazione. E il 14enne che fa un volo contro la carrozza e poi cade, incastrandosi tra la banchina e le ruote della carrozza. E ne esce vivo per miracolo. Una violenta e folle aggressione per un messaggino a una ragazza contesa e per una felpa griffata che gli aggressori invidiavano. Un tentato omicidio per cui ora due ragazzini di 15 e 14 anni sono stati fermati dalla polizia con un coetaneo sotto choc, che ha visto la morte in faccia.

Attimi di follia che si sono consumati in Brianza, alla stazione di Seregno, quando i ragazzini erano usciti da scuola. Negli zainetti i libri delle lezioni e i compiti per casa, addosso invece una violenza da far paura. Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza in stazione mostrano l'intera scena. L'aggressione sulla banchina, mentre il ragazzino - 14 anni - aspetta il treno per tornare a casa, a Lentate sul Seveso. Le parole di troppo e poi la spinta. E l'investimento da parte del treno da cui il minorenne è miracolosamente uscito vivo.

Mentre la vittima veniva trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con una frattura alla caviglia e un trauma cranico, i due aggressori sono stati rintracciati e fermati dalla Squadra Mobile della questura di Monza e dal personale della Polfer. Uno dei due giovanissimi era ancora a Seregno e stava cercando di allontanarsi in bici, l'altro invece non è stato trovato a casa: con la nonna si era diretto dai carabinieri di Desio.

"Ragazzi ormai non più abituati a pensare, che agiscono, credendo di vivere in una canzone o in un reality show e perdono il contatto con la realtà" secondo quanto dichirato dal procuratore della Repubblica per i Minorenni di Milano, Ciro Cascone, in una intervista all'Ansa. "Giovanissimi che emulano i comportamenti di un mondo adulto autocentrato, dove io mi sento offeso e quindi reagisco, senza rendermi conto di avere davanti una persona e non un ostacolo che posso buttare sotto al treno".