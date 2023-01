Lo spingono sotto un treno per rubargli la felpa, ragazzini accusati di tentato omicidio

Spinto sotto un treno per una felpa a 14 anni. Per quanto acacaduto nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, a Seregno, in Brianza, ora la polizia ha individuato i due presunti responsabili. Sono minorenni anche loro. E dovranno rispondere di tentato omicidio e tentata rapina.

I ragazzi, giovanissimi, sono stati rintracciati e individuati poco dopo l'accaduto. Mercoledì pomeriggio, mentre il 14enne veniva soccorso per un trauma cranico tra i binari, dopo essere stato spinto contro un treno in transito alla stazione, la squadra mobile della questura di Monza insieme alla polizia ferroviaria hanno avviato le indagini, rintracciando i presunti responsabili. Secondo quanto emerso fino ad ora, il 14enne sarebbe stato spinto da alcuni ragazzi che non conosceva e che volevano rubargli una felpa. Una tentata rapina mentre tornava a casa dopo la scuola e in stazione era al binario 2 in attesa di prendere il treno in direzione Lentate sul Seveso insieme a un amico.

L'incidente, che fortunatamente non è finito in tragedia grazie alla bassa velocità con il quale il treno stava transitando nel tratto, è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri, polizia ferroviaria e i soccorritori del 118. Il ragazzino al momento dell'intervento dei soccorsi era a terra all'altezza del secondo binario, cosciente, con un serio trauma cranico. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

I due ragazzini all'alba, al termine delle indagini, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata rapina disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. E sono stati accompagnati dai poliziotti e ristretti presso il CPA di Torino.