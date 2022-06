370 alunni festeggiano la fine dell'anno scolastico nella splendida cornice delle serre della Villa Reale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“I bambini tornano ad essere protagonisti a Monza”. Così Eva Balducchi, general manager di Baby College, Junior College e Middle College, ha sottolineato l’importanza del End of Year Party, la festa di fine anno scolastico organizzata da Baby College, Junior College e Middle College, le scuole paritarie da sempre punto di riferimento a Monza e Seregno in campo educativo con il modello bilingue, che ha coinvolto più di 1.100 persone, tra cui 370 alunni. I piccoli studenti si sono ritrovati nella splendida location delle Serre della Villa Reale di Monza per festeggiare non solo la fine dell’anno, ma anche per condividere importanti momenti ludico-didattici riservati al mattino alle scuole primarie (Monza-Seregno) e al pomeriggio per le scuole nido ed infanzia (Monza-Seregno). Focus della giornata il “green edutainment”, spiega Eva Balducchi: “Nel corso di tutto l’anno accademico, soprattutto post pandemia, abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri alunni un contatto diretto con l’ambiente, attraverso l’outdoor education, l’insegnamento mediante lo sport e tematiche fondamentali come la sostenibilità e le tre R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare)”. Un momento emozionante per i piccoli alunni della scuola materna ed elementare, che hanno anche vissuto una vera e propria graduation con tanto di lancio dei cappellini, tra gli applausi orgogliosi dei genitori. Non solo celebrazioni, ma anche tanto divertimento e formazione. I bambini sono stati coinvolti, nel corso della mattinata e del pomeriggio di sabato, in letture animate in inglese e in italiano, in collaborazione con la casa editrice Usborne Publishing. Grande entusiasmo anche per i laboratori per imparare a costruire Lego Technic motorizzati (nello specifico compattatori e furgoncini della raccolta dei rifiuti), in collaborazione con Bricks 4 kidz, società americana leader nell’insegnamento delle materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) con i Lego. Non sono mancati momenti ludici, all’insegna dello sport e della tecnologia, tra “giocosport” (percorsi realizzati interamente con materiale da riciclo, a cura della società sportiva dilettantistica ITK), corse con i sacchi, orti urbani, laboratorio di coding per imparare a guidare i droni (seguiti dalla società Espero) e spettacoli di magia. A cura dei docenti, i laboratori dedicati alla sostenibilità e al riciclo. “Non potremmo essere più contenti – dichiara Eva Balducchi – Il nostro obiettivo, in qualità di docenti, è quello di accompagnare i bambini attraverso la loro crescita cognitiva e culturale, favorendo la flessibilità mentale, la velocità di ragionamento, la sensibilità al rispetto degli altri e l’apertura verso l’esplorazione. Il tutto attraverso il sorriso, lo sport e soprattutto l’amore per la nostra Casa: l’Ambiente”.