Il cane "nonnino" Leo cerca casa e tanto amore

Il nonnino Leo cerca casa e amore. L'appello di Enpa Monza e Brianza e per Leo, un bellissimo Epagneul Breton di 13 anni che ha passato gli ultimi anni della sua vita chiuso in un recinto al freddo, senza mai essere portato in passeggiata.

Leo è un meraviglioso Epagneul Breton di taglia media color bianco arancio con tanto di pedigree. Nato nel mese di luglio del 2011 era stato acquistato da un allevamento e usato dal suo padrone per andare a caccia fino al 2017. Ma proprio quell’anno il proprietario di Leo viene a mancare. Il cagnolino si ritrova improvvisamente a essere tenuto per lunghi periodi all’interno di un piccolo e freddo recinto nel giardino di casa senza mai più esser nemmeno portato fuori in passeggiata. il caso viene segnalato ad Enpa che decide di intervenire accogliendolo presso il parco canile di Monza per cercare di regalargli finalmente una vita d’amore, di lunghe passeggiate e una serena vecchiaia.

Ha già conquistato tutti!

"Leo è appena arrivato eppure tutti noi in canile siamo già pazzi di lui - fanno sapere i volontari dal rifigio di via San Damiano - è un cane molto docile, fisicamente non dimostra per nulla i suoi 13 anni, ama molto muoversi e correre libero nei nostri recinti, si sta abituando molto rapidamente ad andare in passeggiata con pettorina e guinzaglio che probabilmente prima non conosceva ed è un buongustaio che adora il cibo e i biscottini".

Adottabile anche a distanza

Leo verrà inserito anche nel Progetto Famiglia a Distanza in modo da passare più tempo possibile fuori dal box e in compagnia di persone che lo coccolino e gli diano tutte le attenzioni che fino ad oggi gli sono sempre mancate. I fan dei nonnini super sprint sono dunque invitati a farsi sotto e dare una mano a condividere la sua storia in modo che Leo possa trovare una nuova famiglia tutta per lui il prima possibile.

Adotta un nonnino

Per maggiori informazioni circa l'adozione dei cani nonnini è possibile leggere la sua scheda di Leo sul sito www.enpamonza.it nella sezione cani in canile.

Se pensate di essere le persone adatte per regalare a Leo uno splendido lieto fine potete mandare una mail a canile@enpamonza.it o chiamare lo 039 835623 tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 17.30 per prenotare un appuntamento e conoscerlo. "Adottate un cane anziano - concludono i volontari - farete felice lui ma ancora di più voi stessi e sarete ricompensati con immenso amore".