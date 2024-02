La piccola e timida micia Shottina a Monza cerca una famiglia

"La piccola Shottina cerca casa".

L'annuncio è quello dei volontari del rifugio Enpa di via San Damiano e fa riferimento a una splendida gattina nata nell'ottobre del 2023. Il pelo lungo tricolore, due occhietti tondi e dolci e un musetto graziosissimo, Shottina è già stata vaccinata e microchippata e ora è in cerca di una famiglia che con tanta pazienza possa darle amore.

Per via del suo carattere molto timido la piccola Shottina necessita infatti di un po’ di tempo per imparare a fidarsi delle persone e per lasciarsi coccolare. "Questa dolce micina è molto timida e ancora un po’ timorosa delle persone che non conosce - spiegano i volontari del gattile - Per lei cerchiamo un contesto familiare tranquillo con persone che abbiano tempo per le attenzioni e il gioco. Come tutti i cuccioli della sua età, infatti, è anche molto curiosa. Come sempre, nel caso di gattini di questa età, occorre dunque che ci sia una buona presenza in casa per proseguire il percorso di socializzazione, fornendo a Shottina fornendo tante opportunità di gioco e di interazioni positive".

"Sono quindi escluse dunque quelle situazioni nelle quali Shottina rimarrebbe da solo tutto il giorno - hanno puntualizzato ancora i volontari, specificando anche le altre linee guida generali da tenere in considerazione nel caso di adozioni di gatti ancora piccolini - Vanno bene i contesti con giardino protetto, dove i gatti possono uscire dopo un periodo da trascorrere in casa per ambientarsi e acquisire i punti di riferimento e solo dopo la sterilizzazione, che avviene verso i 6 mesi circa. Per i gatti che escono, consigliamo in ogni caso l’uso di un collarino anti - strozzo (con chiusura di sicurezza che si apre automaticamente se viene strattonato) con medaglietta identificativa o simile".

La speranza dei volontari Enpa è che la piccola Shottina non debba tardare a trovare chi possa innamorarsi di lei e portarsela a casa.

Shottina è adottabile solo da chi risiede nella provincia di Monza e Brianza e nei comuni strettamente limitrofi.

Le visite e i colloqui al rifugio di Monza vengono effettuati esclusivamente su appuntamento. Chiunque decidesse di adottare Shottina potrà fissare un appuntamento o chiedere informazioni scrivendo a adozioni.gatti@enpamonza.it.