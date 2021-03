Un appartamento a disposizione di chi si cura all'ospedale di Vimercate dall'associazione "Mio fratello"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Al fine di rispondere alle richieste di coloro che scelgono di portare un proprio caro a curarsi nel nostro territorio, l’Odv (Organizzazione di volontariato ndr) “Mio fratello” (miofratello.it), mette oggi a disposizione dell’Ospedale di Vimercate (Reparto di chirurgia generale oncologica), un appartamento con l’obiettivo di agevolare l’accoglienza del malato e degli accompagnatori. Si tratta di un primo, piccolo, ma significativo passo dell’associazione, che ha in animo di dotare la struttura, entro la fine del 2021, di tre nuove realtà abitative. D’altra parte, la mobilità sanitaria in Italia è un fenomeno sempre più marcato che coinvolge ogni anno un milione di pazienti (Report Fondazione Gimbe 2018, pubblicato lo scorso settembre), soggetti che, legittimamente, si avvalgono del diritto di essere assistiti anche in strutture poste al di fuori della propria regione. Ed è proprio allo scopo di aiutare le famiglie che hanno individuato nell’Ospedale di Vimercate il luogo idoneo per affrontare il percorso di cura (percorso in grado, spesso, di protrarsi per lunghi periodi), che l’associazione “Mio fratello” s’è dotata, ad Arcore, di un monolocale, chiamato “Casa Francesco” (terzo piano, circa 40 metri quadri), ben servito dalle principali attività e servizi, a solo tre fermate di autobus dall’Ospedale, completamente arredato, con cucina a vista, due posti letto e bagno indipendente. Il servizio, come già specificato, è rivolto ai pazienti oncologici post-operati presso il Reparto di chirurgia generale oncologica (e accompagnatori) dell’Ospedale di Vimercate, cui spetta l’organizzazione dell’assegnazione, decretata in base a criteri reddituali. Solo agli accompagnatori è richiesto un piccolo rimborso spese (25 € al giorno), mentre il paziente (nel caso in cui dovesse sottoporsi ad ulteriori terapie, dopo la prima fase di ospedalizzazione), resta totalmente a carico dell’Odv “Mio fratello”. Abbiamo attivato una raccolta fondi e siamo vicini a raccogliere i 18.500 euro necessari per l’acquisto di un tromboelastografo da destinare al nosocomio di Vimercate (è possibile effettuare una donazione su Rete del Dono )un macchinario che agevola la comprensione per i medici del rischio emorragico e trombotico, studiando il sangue del paziente e riducendo lo spreco di plasma, una risorsa limitata e preziosa per tutti i pazienti emorragici grazie al suo potere coagulante.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Stefano Martini (presidente Odv “Mio fratello”) Via Mosè Bianchi n. 19, 20149 Milano Tel: 02.82398762 e-mail donazioni@miofratello.it Official Site: https://miofratello.it