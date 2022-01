Il nuovo centro tamponi dove non è necessaria la prenotazione

A Biassono apre un nuovo centro tamponi. Domani, mercoledì 19 gennaio, taglio del nastro del nuovo drive through nel parcheggio adiacente alla nuova palestra di via Brenno.

A gestirlo la società Alcapo srl e Manni Nursing srl. L'accesso è previsto anche senza prenotazione. Il centro tamponi è aperto tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

Vengono effettuati tamponi rapidi antigenici di ultima generazione anti trauma, e tamponi molecolari.

Il tampone rapido costa 15 euro per i residenti a Biassono, 20 euro per chi non è residente in paese. Mentre è prevista la tariffa unica di 80 euro per i tamponi molecolari.