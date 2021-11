Bollettino covid, 2.223 casi positivi e 15 morti in un giorno in Lombardia

A fronte di 163.960 tamponi sono 2.223 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di martedì 30 novembre in Lombardia. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore è di 225. Sono 103 le persone positive al covid ricoverate in terapia intensiva nelle strutture sanitarie della Regione, 4 in più in un solo giorno. Restano ancora ricoverati nei reparti covid ordinari 848 pazienti, 31 in più rispetto a lunedì 29 novembre.

Sono 15 le persone che in un solo giorno hanno perso la vita a causa del covid in Lombardia, 34.372 i decessi registrati da inizio pandemia solo nella regione.

I nuovi casi per provincia

Milano: 802 di cui 322 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 258;

Como: 143;

Cremona: 88;

Lecco: 55;

Lodi: 25;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 225;

Pavia: 119;

Sondrio: 17;

Varese: 213