Carate Brianza, un caso positivo al covid all'asilo: attivato il protocollo a scuola

Un caso positivo al covid-19 alla scuola materna a Carate Brianza. A darne comunicazione è stato il sindaco del comune brianzolo, Luca Veggian, nella serata di martedì con una nota.

"Vi comunico che in data odierna si è registrato presso la Scuola dell'Infanzia Sciesa il primo caso di alunno positivo. L'esito è stato poi confermato dal relativo tampone. Su disposizione di ATS Monza e Brianza, sono state informate le famiglie interessate all'attivazione del protocollo anti Covid-19" ha spiegato ai concittadini. La positività è stata riscontrata in un alunno che frequenta la scuola dell'infanzia comunale e come da disposizioni è stato attivato il protocollo previsto.

"Con questa comunicazione voglio informarvi e rassicurarvi che l'edificio sarà sanificato in giornata e l'attività didattica potrà così proseguire regolarmente" ha aggiunto.

Venerdì invece due casi di contagio da covid erano stati riscontrati a Lissone, alla scuola materna paritaria Maria Bambina. A darne comunicazione lunedì era stata una nota dell'amministrazione comunale che aveva spiegato che i bambini di due sezioni dell'istituto sarebbero stati sottoposti a tampone.