Valassina, lavori nel tunnel di Monza: tratto chiuso e modifiche alla viabilità

Lavori in programma in Valassina, all'altezza del tratto monzese, mercoledì 5 agosto. Ad annunciarlo è stata Anas, la società che gestisce la superstrada. Gli interventi in programma riguardano la riqualificazione di alcuni nodi viabilistici e di viale Lombardia, nel tratto di collegamento tra piazzale Virgilio e la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio di Monza.

In particolare - si legge nella nota - sono previsti interventi di rimozione dei new jersey in calcestruzzo e i lavori di pavimentazione sulla rampa di uscita della galleria di Monza, al km 12,200 della carreggiata nord della statale. Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti, è stata predisposta la chiusura al traffico della rampa di uscita della galleria di Monza allo svincolo Monza Centro - Piazzale Virgilio - km 12,200 direzione Lecco - mercoledì 5 agosto dalle 22:00 fino alle 06:00 del giorno successivo. Durante la chiusura il traffico in direzione Monza Centro - Piazzale Virgilio sarà deviato allo svincolo successivo di Monza - Villa Reale, al km 13,000.

Fino al 13 agosto sono in programma alcune chiusure permanenti (giornaliere e notturne) ad alcuni svincoli brianzoli lungo la Tangenziale Est per lavori di manutenzione (Qui le informazioni).