La farmacia dove si eseguono tamponi fino alle 11 di sera

A Monza alla farmacia comunale di via Ramazzotti si eseguono tamponi rapidi fino alle 23. Una novità per gli utenti che necessitano di eseguire il test. Nella farmacia comunale vicino all'ospedale San Gerardo il mercoledì, giovedì e venerdì vengono eseguiti i test fino alle 11 di sera. La prenotazione è obbligatoria.

Fuori dalla farmacia i volontari del comitato di Monza della Croce Rossa Italiana hanno installato un tendone dove vengono eseguiti i tamponi.

Sempre previa prenotazione vengono eseguiti i tamponi rapidi anche nelle farmacie comunali 7 (via Stelvio) e 9 (via Rota). Il test costa 15 euro per gli adulti, e 8 euro per gli under 18.

A questo link i dettagli per conoscere gli orari e le modalità di prenotazione.