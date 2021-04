Serve al tavolo nel locale, multa a Lazzate per titolare di pizzeria e 7 clienti

Serve pizza a sette clienti al tavolo nonostante i divieti. E scatta la multa: per il titolare e per gli avventori.

Succede a Lazzate dove sabato pomeriggio i carabinieri hanno effettuato un controllo all'interno di una attività del paese, accertando le violazioni.

I militari dell'Arma di Lentate sul Seveso durante un servizio di controllo finalizzato alla verifica dell’applicazione delle misure anti-contagio e al contenimento delle forme di assembramento, sono entrati all'interno dell'esercizio e hanno sorpreso il titolare intento a somministrare alimenti a clienti consentendone la consumazione al tavolo all'interno del locale.

Per il titolare e per i clienti sono scattate le sanzioni anti-covid e nei confronti dell'attività si è proceduto anche con la chiusura dell'esercizio per cinque giorni.