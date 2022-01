Ritorno a scuola, ma (per adesso) senza screening preventivo

"Ad oggi non è previsto alcuno screening/test preventivo per ricominciare la frequenza scolastica. Non lo prevedono né le indicazioni regionali, né quelle di livello nazionale”.

A pochi giorni dal ritorno a scuola, fissato per lunedì 10 gennaio, dal Pirellone è arrivata questa comunicazione.

"Una comunicazione che arriva a seguito delle segnalazioni relative alla 'autopresentazione' dei minori ai centri tamponi - si legge ancora nella nota diffusa dalla direzione generale Welfare della Regione - senza alcuna richiesta del medico curante correttamente corredata di quesito diagnostico, ma motivata dalla supposta necessità di effettuare un tampone per ‘screening/test’ preventivo per la ripresa della presenza a scuola”.

Intanto continuano le lunghe file davanti ai drive through della Brianza. Ma a crescere sono anche i dubbi e le domande, qualora si dovesse entrare in contatto con un positivo.

Dall'Ats Brianza arrivano le indicazioni. Un vademecum per spiegare come comportarsi quando si viene a sapere di essere venuti in contatto con una persona che è risultata positiva al covid.