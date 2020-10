Nove contagi tra giocatori e staff dell'Ac Monza, squadra "decimata"

Sono quasi tutti asintomatici e stanno bene i sette giocatori dell'Ac Monza contagiati dal covid. Il numero dei casi di positività all'interno della squadra è salito a nove, con quattro contagi accertati dopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuati. Oltre ai sette giocatori risultano positivi al coronavirus anche due membri dello staff.

L'Ac Monza ha reso noti i nomi del calciatori in quarantena: Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. Oltre ai sette giocatori positivi, sono indisponibili per la sfida di Campionato di sabato al LR Vicenza anche Andrea Colpani e Davide Frattesi, perché partecipi della convocazione nella Nazionale Under 21, dove si è sviluppato un focolaio.

Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, invece continuano ad allenarsi come da protocollo federale. La seduta di training a Monzello è divisa tra corsa, lavoro atletico, tecnica e partitella finale. L'allenamento è in programma anche per la giornata di mercoledì.

I primi casi positivi erano stati segnalati la scorsa settimana quando erano emersi due contagi a cui si erano aggiunte altre tre positività. Martedì mattina poi il club, con una nota, ha comunicato il nuovo numero aggiornato di casi.