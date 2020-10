Aumento di contagi a Monza e Brianza, a Vimercate un reparto con 20 posti letto

Contagi e positivi in aumento in tutto il territorio di Monza e Brianza come testimoniano gli ultimi numeri relativi alla diffusione dell’epidemia che - nella sola giornata di giovedì - hanno fatto registrare 196 nuovi casi sul territorio provinciale. Anche le strutture sanitarie ora si preparano a una eventuale “ondata” di ricoveri. All’ospedale di Vimercate è stata attivata un’area dedicata alla degenza di pazienti covid con uno spazio adeguatamente strutturato in sicurezza per malati e operatori, dotato di 20 posti letto.

Al momento nell’ospedale brianzolo i pazienti covid ricoverati sono 19 (escluso il reparto di terapia intensiva) ma il numero dei posti letto potrebbe anche aumentare nei prossimi giorni in relazione all’evolversi del quadro epidemico.

Intanto in ospedale dallo scorso 16 settembre ad oggi, in un mese, sono stati 2.600 i tamponi effettuati per studenti e personale scolatstico a cui si aggiungono i 150 test quotidiani erogati con prenotazione diretta (dal medico di famiglia) o mediata (dall’ATS). A Carate inoltre la Asst di Vimercate ha iniziato a sperimentare i cosiddetti test rapidi, antigenici.