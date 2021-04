Monza entra in zona gialla e apre un nuovo hub per i vaccini: i numeri dei contagi in città

Sono 220 i nuovi contagi da covid-19 accertati nella giornata di sabato 24 aprile in provincia di Monza e Brianza, oltre 2mila in tutta la Lombardia. A Monza invece il dato è di 21 persone risultate positive al virus nelle ultime ventiquattro ore. A rendere noti i numeri dell'epidemia in città è stato il sindaco Dario Allevi che ha fornito anche un dato aggiornato relativo al numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale al San Gerardo di Monza.

Si tratta di 162 persone di cui 18 in terapia intensiva. Intanto da lunedì 26 aprile il capoluogo brianzolo, come tutta la regione, entrerà in zona gialla con l'allenatamento delle misure restrittive e nuove riaperture.

Vaccinazioni a domicilio

A Monza alla vigilia dell'apertura dell'hub vaccinale della Philips, prosegue anche la campagna vaccinale a domicilio per gli over 80 ancora in atetsa della prima dose non deambulanti. "Per il secondo weekend consecutivo, un gruppo di Medici di Famiglia si è messo a disposizione per completare le vaccinazioni a domicilio agli over80 in attesa ancora della prima dose" ha spiegato il primo cittadino monzese. "Un grazie di cuore va a loro e ai tanti volontari che hanno - coordinati dalla nostra Protezione Civile - fornito supporto e logistica per velocizzare le operazioni che dovrebbero ultimarsi domani.

Il nuovo hub all'area Philips

Il centro vaccinale dell'ex Philips aprirà lunedì 26 aprile, come annunciato dal sindaco Allevi e anticipato nelle scorse settimane. L'area trasformata in pochi giorni in un hub per le somministrazioni in un sito industriale dismesso si trova all'angolo con via Campania. "Si partirà con 8 linee vaccinali per poi arrivare a regime a 20 postazioni, compatibilmente con la disponibilità di vaccini" ha annunciato Allevi.

Quante vaccinazioni a Monza

I numeri ufficiali pubblicati da Regione Lombardia riportano 24.741 somministrazioni di prime dosi in città a Monza, 11.903 le seconde dosi su una popolazione target individuata di 107.263 persone e una percentuale di copertura relativa ai soggetti da vaccinare attualmente (i dati sono aggiornati al 24 aprile) pari al 23,07%. In sintesi solo poco più di due persone - tra quelle che attualmente rientrano nelle categorie previste per le vaccinazioni - su dieci hanno ricevuto il siero contro il covid.