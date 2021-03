Covid in Brianza la linea dei ricoveri cresce lentamente, dieci nuovi casi all'Asst Brianza

A Monza e Brianza la curva dei ricoveri per covid è stabile, anche se si registra un aumento nell'Asst Vimercate. Nel fine settimana non si sono rilevati importanti cambiamenti nei numeri degli accessi nei reparti e nelle Terapia intensive.

Il bollettino di lunedì 1 marzo negli ospedali del territorio attesta una situazione pressoché simile a quella di venerdì 26 febbraio.

All’ospedale San Gerardo di Monza sono 148 i pazienti covid ricoverati di cui 19 in Terapia intensiva (venerdì erano 150, 18 in Terapia Intensiva); al Policlinico di Monza 60 in reparto e 7 in Terapia Intensiva (venerdì erano 67 in Reparto e 5 in Terapia Intensiva).

C'è invece un aumento di casi all'Asst Vimercate: 155 i ricoverati (venerdì erano 145), di cui 78 a Vimercate (nessuno in Terapia intensiva, ma 23 con assistenza respiratoria e 15 con C-pap), 67 a Desio (4 in Terapia Intensiva, 38 con assistenza respiratoria e 13 con c-pap), e 10 a Carate (di cui 3 con assistenza respiratoria).

Intanto ieri, domenica 28 febbraio, il sindaco di Monza Dario Allevi ha chiesto alla popolazione collaborazione e prudenza. Con un post sul suo profilo Facebook il primo cittadino ha esortato a non abbassare la guardia. “Evitiamo pericolosi assembramenti – scrive – Nei luoghi chiusi, nelle vie, nelle piazze, al Parco e nei giardini. Rispettiamo le distanze di sicurezza e indossiamo le mascherine”.

Nell’ultimo fine settimana di zona gialla non sono mancate le segnalazioni, soprattutto sui gruppi social, di presenza di assembramenti e della violazione delle prescrizioni anti contagio.

“Da parte nostra abbiamo aumentato i controlli in tutte le zone sensibili – aggiunge Allevi – ma è evidente che non riusciremo mai a garantire la presenza di agenti in ogni piazza. Servono ancora responsabilità e pazienza da parte di ciascuno di noi, anche se siamo stanchi di questa situazione”.