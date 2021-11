Da oggi (quasi) tutti possono prenotare la terza dose in Lombardia, come fare

Avanti tutta. Questa mattina, martedì 30 novembre, regione Lombardia ha aperto praticamente a tutti la possibilità di prenotare la somministrazione della terza dose, la "dose booster", del vaccino anti covid. Da oggi, infatti, possono fissare un appuntamento anche tutti i citadini tra i 18 e i 39 anni, mentre restano chiaramente aperte le prenotazioni già possibili per gli over 40, i cittadini con elevata fragilità, i cittadini trapiantati e immunicompromessi, gli operatori sanitari e i maggiorenni vaccinati con Janssen.

Per ricevere la terza dose è necessario che siano passati cinque mesi dal completamento del ciclo primario. Stesso lasso tamporale stabilito anche per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson.

Come prenotare la terza dose in Lombardia

Per prenotare l'appuntamento per la terza dose del vaccino anti covid bisogna utilizzare le modalità ormai classiche. È possibile fissare un appuntamento online in pochi click attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, scegliendo tra le date disponibili. Basterà avere a portata di mano il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare su cui ricevere il codice Otp di conferma.

Si può anche prenotare attraverso i Postamat. "Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il CAP di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare", spiegano da regione.

E ancora: "Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti covid 19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino". Oppure è possibile prenotare chiamare il numero verde 800 894 545.