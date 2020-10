Test covid con risultato in 15 minuti per le scuole, si parte dalla Brianza

Quindici minuti. Questo il tempo necessario per avere un risultato attendibile sull'avvenuto contagio o meno da covid-19. I test antigenici rapidi sono arrivati anche in Brianza. Ad annunciare l'avvio della sperimentazione - come già anticipato dalla Ats di Vimercate - è stata Regione Lombardia che ha coinvolto 14 istituti scolastici a Milano e un'area della Brianza.

“E' iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle ATS della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L’obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi” ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Questa sperimentazione, in particolare, coinvolge per la città di Milano 14 istituti scolastici ed è condotta dal personale della Clinica pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco diretta dal prof. Gian Felice Zuccotti in collaborazione con ATS Milano, l’Università degli studi di Milano e con il Supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il progetto di ATS Brianza riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno), il personale docente/non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell’infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno).

“Il progetto in ambito scolastico prevede l’esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – nei soggetti sintomatici all’interno dell’istituto. In caso di positività, il test rapido e quello molecolare standard vengono estesi a tutti i compagni di classe”.

Analoga attività sperimentale è in fase di programmazione e attuazione da parte di ATS Insubria in particolare nei pronto soccorso dell’Asst Lariana e Valle Olona al fine di velocizzare l’individuazione dei casi positivi.

“Entro i prossimi dieci giorni – aggiunge Gallera – arriveranno in Lombardia 1,2 milioni di test antigenici rapidi che la Regione ha acquistato recentemente e che saranno utilizzati nel settore scolastico, nei Pronto soccorso e sul territorio”.