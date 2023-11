Dal dolce "canettone" al goloso "panconiglio": a Monza arrivano i mercatini di Natale dell'Enpa

Dal canettone, ovvero il classico panettone, al panconiglio, ovvero il pandoro, grazie a Enpa il Natale sarà ancora più buono e "cuccioloso".

A un mese esatto dall’arrivo del Natale,infatti, sabato 25 novembre i volontari dell’Enpa di Monza e Brianza aspettano tutti gli amanti degli animali al tradizionale mercatino che sarà allestito in centro Monza. Nei weekend e nei giorni festivi gli stand dell'associazione saranno in via Italia, all'incrocio tra via Piermarini e aia Santa Maddalena, di fronte alla chiesa delle Sacramentine, e in tutti i giorni feriali sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Nei banchi natalizi Enpa sarà possibile trovare mille idee per festeggiare il Natale in modo solidale. Anzitutto, per i buongustai, i dolci natalizi targati Enpa: dal "canettone", il panettone tradizionale con uvetta e canditi, al micione", il panettone senza canditi, al "panconiglio", il pandoro classico, al "cucciolone", il panettone con frutta esotica, fino al "pangufoveg", il dolce di Natale vegano con gocce di cioccolato. Oltre a tantissime altre golosità dentro agli speciali cesti regalo..

Per i cinofili e i gattofili ci saranno poi regali e gadget a tema animale, e per i più organizzati anche il "calenpario" 2024. Per chi volesse fare un regalo speciale, che sia solidale e originale insieme, potrà scegliere invece di regalare un’adozione a distanza. Grazie al Progetto Famiglia a Distanza (PFD), con un contributo di 15 euro al mese, si può infatti adottare a distanza un cane, un gatto, la banda degli erbivori o le api, tutti animali presenti nel parco canile - gattile di Monza. Si riceverà l’attestato d’adozione e, mensilmente, aggiornamenti e foto dell’amico scelto. Chi riceverà come regalo un’adozione a distanza riceverà un bellissimo biglietto di auguri personalizzato e la possibilità di venire a trovare l’animale prescelto nella struttura di Monza.

(Per info: adozioni.distanza@enpamonza.it. Per chi volesse sostenere Enpa è possibile farlo sottoscrivendo la tessera soci)

Il mercatino sarà infine anche al rifugio di via San Damiano 21. Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre aprirà infatti i battenti l’allegro mercatino natalizio al rifugio di Monza. Alle 17 verranno accese le luci sull’albero di ulivo nel prato centrale del rifugio e a tutti i visitatori verrà offerto un bicchiere di spumante e una fetta di panettone. Il mercatino al Parco Canile di Monza - con idee regalo e dolci natalizi - sarà visitabile tutti i giorni fino a venerdì 24 dicembre dalle 14.30 alle 17.30, sabato e domenica fino alle 18.30.

Non resta che andarci.