Street food, bancarelle e giochi: a Monza arriva la Fiera dei Mercanti

Una giornata di festa con bancarelle, shopping, street food e divertimento. Domenica 24 marzo a Monza torna la Fiera dei Mercanti.

Appuntamento dalle 9 alle 19 in viale Vittorio Veneto e in via Cavallotti con gli stand, i giochi e le specialità cuclinarie da gustare on the road nell'ambito della manifestazione contraddistinta dal fiocco rosa.

In occasione dell'evento domenica 24 marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità.