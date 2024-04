Nel parco di Monza arriva la Fiera del Gin. Monza celebra il distillato più amato con un evento nel verde del parco.

La manifestazione, organizzata da Tipico Eventi e Arte del Vino, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 aprile.

"Nel parco di Monza vi aspettano tre imperdibili giornate, che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia, grazie a un’attenta selezione di produttori italiani a cura di Dottor Gin. Un momento per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito" annunciano gli organizzatori.

Alla fiera, organizzata presso Cascina Costa Alta, si potrà degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori e trovare un’area food per stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e non mancherà la musica con djset tutti i giorni a partire dalle 18. L'ingresso è a pagamento (10 euro in prevendita che include degustazioni Gin illimitate).