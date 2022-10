Tutte le imprese e i lavoratori brianzoli premiati dalla Camera di commercio

Domenica mattina al Teatro alla Scala si è tenuto l’”Ambrogino delle Imprese”, la premiazione dedicata a imprese e lavoratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. In tutto sono 117 le imprese premiate (42 di Monza Brianza) e 185 i lavoratori premiati (74 di Monza Brianza). Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei comuni di Monza Brianza da almeno 25 anni. Per i lavoratori il premio viene attribuito a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa. Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo Premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico delle tre circoscrizioni di riferimento.

L'elenco completo delle aziende di Monza e Brianza premiate:

Mercandalli Giuseppe, 172 anni di attività a Bovisio Masciago

Eredi Pagani di Cesare E Alberto Pagani, 75 anni di attività a Cesano Maderno

Fp. Proserpio di Proserpio Dario E Luca, 69 anni di attività a Lentate Sul Seveso

Ottica Caslini di Luca Caslini & C., 66 anni di attività a Verano Brianza

Mariani Giovanni, 65 anni di attività a Meda

Perego Paolo, 65 anni di attività a Seveso

Sorelle De Salve, 58 anni di attività a Bovisio Masciago

Fratelli Balzarotti di Balzarotti Luigi, Ornelio E C., 48 anni di attività a Lazzate

Mauri & C. di Carlo Mauri E C., 47 anni di attività a Giussano

Mini Market Delle Carni di Vigano' L. & C., 47 anni di attività a Verano Brianza

La Chiocciola, 44 anni di attività a Varedo

Lavanderia Canali di Canali Maria Anna e C., 43 anni di attività a Carate Brianza

Scelzi Vito, 40 anni di attività a Cesano Maderno

C. Monguzzi, 39 anni di attività a Monza

I.M.O.R. di Banfi Giulio & C., 38 anni di attività a Villasanta

Desiplast di Missaglia Ennio e Arosio Liviano, 37 anni di attività a Desio

Calzature Monti di Monti Valeriano e Franco, 36 anni di attività a Cesano Maderno

Falegnameria Gianni di Della Corte Umberto e C., 36 anni di attività a Vimercate

3c, 35 anni di attività a Cesano Maderno

Trabattoni Mario di Bonfanti Silvia, 35 anni di attività a Seregno

Zenobi Massimo, 34 anni di attività a Meda

No.El di Novati Antonello, 33 anni di attività a Nova Milanese

Ottica Riga di Domenico Riga, 33 anni di attività a Monza

Domenici di Domenici Alberto E C., 32 anni di attività a Brugherio

Jolly Ripatrans di Bisconti Salvatore, 32 anni di attività a Nova Milanese

La Chiocciola di Iseo Architettura d'interni, 32 anni di attività a Lissone

Lo Chef del Corso di Pavanello Elio E C., 32 anni di attività a Seregno

Criscimanni Antonella, 31 anni di attività a Cesano Maderno

Karl Plast di Fontana Carlo & C., 30 anni di attività a Arcore

Photo Piu' Studio di Mandelli Antonio, 30 anni di attività a Concorezzo

S.T. Copy di Torri Nadia E C., 30 anni di attività a Besana In Brianza

Valtorta Giuseppe di Valtorta Beatrice, 30 anni di attività a Carate Brianza

Elisir di Perdon Debora, 29 anni di attività a Seveso

Glob di Colzani Luigia E Annese Giuseppe e C., 29 anni di attività a Muggio'

Modelleria Galbiati di Galbiati Ivano & C., 29 anni di attività a Monza

Morelli Ristorazione di Morelli Giancarlo & C., 28 anni di attività a Seregno

Opecom di Tagliabue Roberto e Marco, 28 anni di attività a Seregno

Edizioni e Grafica Liviano Riva Di Valentina Riva & C., 27 anni di attività a Muggiò

Electron, 26 anni di attività a Sovico

L'estragon di Fillini Ettore, 26 anni di attività a Vimercate

Pasticceria Gelateria Nava di Nava L. & C., 26 anni di attività a Monza

Piancatelli Paolo, 26 anni di attività a Cavenago Brianza

L'elenco completo dei dipendenti di Monza e Brianza premiati:

Resnati Donata 42 Pigoli Salotti Meda

Villa Giovanni 40 Mdc Ronco Briantino

Crippa Giuseppe 37 Mdc Ronco Briantino

Beretta Giovanna 36 Pigoli Salotti Meda

Donatiello Pasquale 36 Pigoli Salotti Meda

Marin Giuseppe 36 Pigoli Salotti Meda

Cappellini Giuliano Fermo 35 Pigoli Salotti Meda

De Marchi Ivano 35 Tornova Monza

Fontana Elena 34 Calzature Monti Di Monti Valeriano E Franco Cesano Maderno

Cantu' Danilo Luigi 34 Mdc Ronco Briantino

Pelliccioli Davide 33 Levati Concorezzo

Turati Enio 33 Mini Market Delle Carni Di Vigano' L. & C. Verano Brianza

Martino Donatella 32 Tornova Monza

Cassa Angela 31 Ae.Cas. Nova Milanese

Terragni Alessandra Barbara 31 Bonbon di Monguzzi Mariella e Paolo Seregno

Dante Lorella 31 Casiraghi Maurizio & Elli Elio Lissone

Motta Marco 31 Mdc Ronco Briantino

Sterza Genny 29 Ae.Cas. Nova Milanese

Franchetti Rosaura 29 Marmi Acquaviva Lissone

Nardin Sonia 27 Ae.Cas. Nova Milanese

Palazzini Barbara 25 Ae.Cas. Nova Milanese

Balconi Stefania 25 B & C Electronics Villasanta

Carcano Maurizio Vittorio 25 Electron Sovico

M'baye Gueye 25 Molfese Francesco Agrate Brianza

Beltrame Sergio Antonio 25 Ottica Riga di Domenico Riga Monza

Tosetto Dario 25 Tornova Monza

Tavella Alessandro 24 Electron Sovico

De Feudis Sergio 24 Marmi Acquaviva Lissone

Ripamonti Luca 24 Meregalli Spirits Desio

Pirotta Rodolfo 24 Mini Market delle Carni di Vigano' L. & C. Verano Brianza

De Luca Maria 24 Ottica Caslini di Luca Caslini & C. Verano Brianza

D'orsa Franca 23 Ae.Cas. Nova Milanese

De Romedi Francesca 23 Ae.Cas. Nova Milanese

Righi Roberto 23 Ae.Cas. Nova Milanese

Arosio Alberto Maria 23 Meregalli Giuseppe Monza

Sansone Michela 22 Ae.Cas. Nova Milanese

Giancarlo Perego 22 B & C Electronics Villasanta

Galbiati Valerio 22 Barzaghi E Rossi di Barzaghi Andrea Carlo e Rossi Claudio Monza

Hila Valmir 22 C. Monguzzi Monza

Monti Adriana 22 Carta Stampa Briosco

Sanavio Roberto 22 Meregalli Spirits Desio

Capatti Mirko 22 Tornova Monza

Cuter Omar 22 Tornova Monza

Bo Giovanni 21 B & C Electronics Villasanta

Prochilo Nicola 21 B & C Electronics Villasanta

Recalcati Emanuele 21 B & C Electronics Villasanta

Sottocorno Silvia Agnese 21 Caimi Brevetti Nova Milanese

Trapattoni Alessandra 21 Caimi Brevetti Nova Milanese

Casiraghi Tiziano 21 Electron Sovico

Boccuzzi Addolorata 21 Glob di Colzani Luigia E Annese Giuseppe E C. Muggio'

Sorrenti Palmira 21 Gori Marco E Benassi Luigi Monza

Corigliano Fortunato 21 I.Co.Ma di Mariani Angelo e C. Macherio

Gagliostro Marianna 21 Il Seme Cesano Maderno

Mainer Angela 21 Il Seme Cesano Maderno

Urru Mauro 21 Malvern Panalytical Lissone

Robezzati Franco 21 Meregalli Giuseppe Monza

De Francesco Fortunato 21 Metalflex di Parravicini Angelo & Davide Seregno

Lampugnani Marika 21 Molteni Monza

Salin Silvia 21 Servetto Meda

Santelli Daniela 21 Servetto Meda

Soldo Caterina 21 Three Es Lazzate

Piperno Antonio 20 Arredi 3n Dei Fratelli Nespoli Monza

Marcazzan Sara 20 Caimi Brevetti Nova Milanese

Riva Monica 20 Carta Stampa Briosco

Vettori Monica 20 Carta Stampa Briosco

Colnago Roberta Elisa 20 Cpp Italia Agrate Brianza

Segantin Silvia 20 Il Seme Cesano Maderno

Simoni Fabio 20 Meregalli Giuseppe Monza

Stramazzo Erika 20 Meregalli Giuseppe Monza

Zaccarella Laura 20 Meregalli Giuseppe Monza

Inviti Andrea 20 Meregalli Spirits Desio

De Francesco Stefano 20 Metalflex di Parravicini Angelo & Davide Seregno

Bisceglia Antonia 20 Servetto Meda

Castelli Sabrina 20 Servetto Meda