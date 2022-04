Campionati giovanili a squadre, il club tennis Ceriano alla “Prova del nove”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Non solo Serie A. Se il Club Tennis Ceriano è il primo club lombardo nella classifica generale del Trofeo Fit (22° a livello nazionale assoluto), il merito è anche del vivaio. Sono tanti i giovani in casa Ceriano pronti a mettersi in mostra sia a livello individuale che nei campionati a squadre. E proprio nei campionati giovanili a squadre 2022 che prenderanno il via nei prossimi giorni, il club brianzolo schiererà ben 9 formazioni ai nastri di partenza. Quattro team maschili nelle categorie under 12, under 14, under 16 e under 18 e cinque femminili: due nella categoria under 14, due in quella under 16 e uno nell’under 18. Uno sforzo notevole da parte del CTC che lo scorso anno era riuscito in un’impresa storica: quella di raggiungere la fase finale nazionale con le ragazze under 16. Infatti, Alice Dell’Orto e Serena Paris avevano superato brillantemente la fase di macroarea conquistando un posto tra le prime 8 squadre d’Italia. Quest’anno si parte sabato 9 aprile con la formazione under 18 maschile impegnata in casa contro il Centro Sportivo Forza e Coraggio Milano. Lunedì 11 aprile toccherà agli under 14 con i maschi impegnati contro la Polisportiva Rugbio e le ragazze che se la vedranno contro Isola Virginia in una sfida incrociata tra formazioni A e B. Mercoledì 13 aprile sarà la volta degli under 16 con le formazioni femminili A e B impegnate rispettivamente contro Tennis Cesano (fuori casa) e Scuola Tennis Le Querce (in casa). I più piccoli della squadra maschile under 12 faranno invece il loro debutto martedì 19 aprile contro il Tennis Club Lainate. Ma i campionati giovanili non rappresentano l’unico appuntamento in un mese di aprile che vedrà il suo clou con il Master lombardo di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia per le categorie singolare e doppio femminile: l’evento si giocherà per la prima volta in assoluto sui campi del CTC dal 15 al 27 aprile prossimo. Neanche il tempo di rifiatare che sarà subito Serie B con la squadra maschile capitanata da Eugenio Ferrarini, neopromossa in B1, che il 22 maggio debutterà nel girone 2 (dopo il turno di riposo nella prima giornata) contro il Circolo Tennis Brindisi mentre una settimana prima, il 15 maggio, quella femminile esordirà in Serie B2 contro Harbour Club Milano nel primo raggruppamento del campionato. Le prossime settimane saranno dunque un banco di prova importante per misurare le ambizioni del CTC che, dopo essersi scrollato di dosso da tempo l’etichetta di outsider, cerca di ritagliarsi un posto fisso nel gotha del tennis italiano.