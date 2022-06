Club tennis Ceriano protagonista nel circuito fratelli Rossetti con Sorini e Corsini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Due vittorie, una finale raggiunta e molto di più. Poche altre volte il Club Tennis Ceriano è riuscito a lasciare un’impronta tanto viva come ha fatto quest’anno nella tappa casalinga del Circuito Fratelli Rossetti, la competizione giovanile dedicata a ragazzi e ragazze dall’under 10 fino all’under 16. Le buone notizie arrivano sia dall’under 14 maschile che dall’under 16 femminile dove Alessandro Corsini e Giulia Sorini portano a casa altrettanti successi. Particolarmente dolce per il club brianzolo il risultato del tabellone femminile che arriva al termine di una finale tutta targata CTC con la vittoria di Sorini, comasca classe 2009, sulla compagna di club Sophie Ferrario per 6-7 6-3 10/2. Da parte sua, Corsini ha superato in finale Leonardo Venanzi per 1-6 6-2 10/8 al termine di un match davvero incerto e tirato fino all’ultimo punto.

Un ottimo risultato confermato anche dalla semifinale raggiunta dallo stesso Corsini nel tabellone under 16 maschile. Soddisfatto ovviamente il presidente del Club Tennis Ceriano, Severino Rocco: “Quest’anno ci sono stati ben 198 iscritti e tanti nostri giovani hanno raggiunto almeno le semifinali in quasi tutte le categorie quindi siamo davvero felici. Anche a livello organizzativo è andato tutto bene con una prima parte del torneo che si è disputata tra la struttura di Ceriano e quella di Saronno mentre le fasi finali si sono concentrate al Centro Robur”. Una iniezione di fiducia importante per il CTC che, nei prossimi giorni, si giocherà le ultime chance di salvezza diretta in Serie B1 con la formazione maschile.